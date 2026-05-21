گره اصلی مذاکرات آمریکا و ایران مشخص شد

به گزارش تابناک؛ الجزیره گزارش داد: مقامات ایرانی از پاکستان زمان خواسته‌اند تا خواسته‌های آمریکا برای مذاکره را ارزیابی و بررسی کنند.

این منبع افزود: اورانیوم غنی‌شده، گره اصلی در مذاکرات آمریکا و ایران است.

او تأکید کرد: فرمانده ارتش هنوز در پاکستان است و سفر او به ایران بستگی به نتایج سفر وزیر کشور دارد.