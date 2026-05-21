تکنوتابناک

چرا فیلترینگ، هوش مصنوعی را در ایران زمین‌گیر می‌کند؟

درست در لحظه‌ای که هوش مصنوعی با جذب بیش از ۱ میلیارد کاربر در کمتر از ۳۶ ماه، عنوان سریع‌ترین فناوری مورد پذیرش در تاریخ بشر را به خود اختصاص داده، در ایران فرمان ایست صادر شده است. در این رقابت نفس‌گیر، امارات متحده عربی، سنگاپور، نروژ و ایرلند در صدر کشورهای جهان از نظر نرخ استفاده از هوش مصنوعی قرار دارند و نشان داده‌اند که با سیاست‌ گذاری هوشمندانه، بدون نیاز به مراکز داده عظیم یا مدل‌های بومی، می‌توان به قدرت این عرصه تبدیل شد. اما در حالی که آمریکا با مدل جی‌پی‌تی-۵ و چین با فاصله‌ای کمتر از شش ماه در صدر حرکت می‌کنند و نرخ پذیرش در شمال جهانی دو برابر جنوب است، سیاست‌گذاران ایرانی با هدف فیلترینگ هوشمند و با دغدغه حاکمیت داده‌ها، پیشگیری از نفوذ فرهنگی و ناکارآمدی پالایش سنتی در برابر پویایی هوش مصنوعی، دسترسی به این ابزارها را مسدود کرده‌اند.
هوش مصنوعی؟
ما دسترسی. به ایمیل نداریم که اولین سرویس اینترنت بود دربدو پیدایش اینترنت
