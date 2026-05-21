احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

بخشی از پیشنهادات ایران از سوی آمریکا پذیرفته شده است / پیام‌ها همچنان در حال تبادل است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ادامه روند مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، از تداوم تبادل پیام‌ها میان دو طرف خبر داد و گفت: بخشی از بند‌های پیشنهادی ایران مورد پذیرش آمریکا قرار گرفته، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
به گزارش تابناک، در حالیکه رایزنی‌های غیرمستقیم میان ایران و آمریکا همچنان در جریان است، رفت‌وآمد پیام‌ها و ورود برخی بازیگران منطقه‌ای به روند میانجی‌گری، بار دیگر پرونده مذاکرات را در کانون توجهات قرار داده است؛ مذاکراتی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، بخشی از پیشنهادات مطرح‌شده میان دو طرف وارد مرحله بررسی و حتی تعدیل شده، اما همچنان با بی‌ثباتی مواضع واشنگتن و ابهام در تصمیم‌گیری‌های ترامپ مواجه است.

بخشی از بندهای پیشنهادی ایران مورد پذیرش آمریکا قرار گرفته است

در همین زمینه، علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین روند مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: مذاکرات همچنان ادامه دارد و رد و بدل شدن پیام‌ها نیز به‌ صورت مستمر در جریان است.

وی افزود: ما موارد و پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که طرف آمریکایی در حال پیگیری آن‌هاست. آمریکا نیز در ارتباط با ۱۴ بند نظرات خود را ارائه کرده که بخشی از آن‌ها را تعدیل کرده یا به نوعی پذیرفته، اما همه موارد هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

احمدی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در روند رایزنی‌ها گفت: کشورهایی مانند پاکستان، مصر، قطر و عربستان در حال کمک و پیگیری هستند تا توافقی حاصل شود و دوباره شاهد آغاز جنگ نباشیم.

وی ادامه داد: مقامات پاکستانی نیز در این مدت نقش فعالی ایفا کرده‌اند. پیش‌تر وزیر کشور پاکستان چند بار رفت‌وآمد داشت و اکنون نیز ژنرال عاصم منیر پیام‌هایی را میان طرف‌ها منتقل می‌کند و امروز نیز در همین راستا به کشورمان سفر خواهد کرد.

ترامپ ثبات فکری و روحی ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفتارهای متناقض رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: مشکل اینجاست که ترامپ ثبات فکری و روحی ندارد. وی همان روز ابتدای آتش بس، موارد اعلامی و پیش شرط های ایران را پذیرفت اما در ادامه مذاکرات، اعلام کرد آن‌ها را قبول ندارد و همین مسئله روند تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

احمدی خاطرنشان کرد: آمریکا هنوز خود را قدرت بلامنازع جهان می‌داند، اما امروز دچار یک شکست راهبردی در برابر جمهوری اسلامی ایران شده و این مسئله برای آن‌ها بسیار سنگین است.

مذاکرات بخشی از میدان و ادامه جنگ در عرصه دیپلماسی است

وی درباره نگاه مجلس به روند مذاکرات نیز گفت: در مجلس دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی خوشبین هستند، برخی نگاه منفی دارند و برخی نیز نگاه میانه دارند. بالاخره مذاکره بخشی از میدان و ادامه جنگ در عرصه دیپلماسی است و نباید با تندروی ها و رفتارهای نادرست به این روند آسیب وارد شود. 

احمدی در پایان تأکید کرد: در سیاست خارجی نباید دچار افراط و تفریط شد. باید با تدبیر، تعادل و عقلانیت مسیر مذاکرات را پیش برد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
32
172
پاسخ
در هر صورت یک توافق عادلانه ضروری است وقتی بعد از دهه ها جنگ با این شدت شکل گرفته یعنی تقابل بیشتر منجر به جنگ های مخربتر خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پرفسور، با یک روان‌پریش خودشیفته‌ی پدوفیل بعل‌پرست نمیشه معامله‌ای کرد. بفهمید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اینم شد حرف؟؟توافق عادلانه ضروری است؟؟معلومه که ضروری است ولی امکانپذیر نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دشمن بعضی مسولان را با ذره بین جستجو میکند چرا با بعضی اصلا کاری نداره؟؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
65
104
پاسخ
فریب هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
من هم فکر می کنم فریب هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
من هم فکر می کنم فریب هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
قطعا فریبه.حتی اگر توافقی هم در کار باشه وقتی زمانش برسه ترامپ میزنه زیرش...چطوری؟؟با یه حمله ی غافلگیرانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
شک نکنید آمریکا در خیال حمله ناگهانی هست و قطعا این کار رو میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
42
165
پاسخ
چه خوب که صلح کامل بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
انشالله، مردم دیگه تحمل این همه گرانی و بیکاری ،را ندارند حداقل اینترنت را وصل کنید خیلی ها بخاطرش بیکار شدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جدی می فرمایید؟؟رویا پردازی قشنگیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
235
50
پاسخ
برای امضای توافقنامه با آمریکا ، ااز والدین کوددکان شهید میناب اجازه گرفته اید؟
پاسخ ها
یداله پورمحمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آیا والدین شهدای میناب راضی میشن بچه های دیگری هم شهیدبشن ومادران وپدرانی دیگر هم داغداربشن؟؟؟؟؟
نعمت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
باید جنگ طلبان پاسخگو باشند چه داخل چه خارج.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اجازه ندادن،حالا چیکار کنیم؟
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
شما که مثل همه ایران غم کودکان میناب رو دارید آیا فکر
نمیکنید ادامه جنگ ممکنه به مینابهای دیگر منجر شود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
150
33
پاسخ
بخشی نه یا همش رو قبول میکنن یا اجازه خر ج از جنگ رو بهمشون نمیدیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مردم می خواهند کشور درصلح وآرامش باشد تا امکان بازسازی، کاهش تورم، وکاهش بیکاری فراهم شود
یداله پورمحمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فعلا محاصره دریایی هستیم اونااجازه خروج بمانمیدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تو از جانب خودت بگو . مردم توافق می خواهند گرچه الان هم در جنگ اقتصادی هستیم و ....
نعمت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آقا لطفا اجازه صادر بفرمایید.
محمدمهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مث اینکه نمیدونی توافق یا مذاکره چیه؟ اگه قرار باشه همه شروط ما پذیرفته بشه که دیگه اسمش توافق نیست. تو توافق دو طرف باید دیدگاهها و نظراتشون را بهم نزدیک کنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
167
77
پاسخ
مذاکره با قاتل قمارباز هیچ توجیه ای ندارد کسی که حرفش دقیقه به دقیقه تغییر میده چه کسی تضمین میده بعد از توافق حمله نکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سازمان ملل، چین،روسیه وحتی کشورهای اروپایی میتوانند صلح را تضمین کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حمله فعلی بعد از توافق انجام گرفته؟! در هر حال حمله ، حمله است چه قبل از توافق ، چه بعد از توافق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هشدارهای من و شما به گوش وزارت امور خارجه فرو نمیرود و لذا این موضوع باید از طرف مردم حاضر در خیابان به آقای عراقچی گوشزد گرددولی متاسفانه انگار این مردم فقط برای حمل پرچم آمده اند و از خودشان هیچ ایده ای ندارند
Narges
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
،موافقم چه تضمینی وجود داره،،با یک بهانه جدید حمله نکنه یا بسپره به اسراییل
Saeed
|
Germany
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
2
پاسخ
الان باید خوشحال باشیم؟؟؟
آمریکا + 3 کشور اروپایی + اتحادیه اروپا + چین + روسیه + سارمان ملل، برجام را هم پذیرفته بودن ..!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
1
پاسخ
وقتی خودتان می گویید ترامپ خبیث و شیطان ثبات فکری و روحی ندارد، چگونه فکر می کنید باید به این جانور اعتماد کرد؟
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
5
پاسخ
شما کدوم بندها رو پذیرفتید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
4
پاسخ
متأسفانه جنگ مخرب تری بعد این توافق در انتظار ماست دنیا ب عقل ما شک خواهد کرد.بعد دوبار از سوراخ گزیده شدن
