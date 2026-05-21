بخشی از پیشنهادات ایران از سوی آمریکا پذیرفته شده است / پیامها همچنان در حال تبادل است
به گزارش تابناک، در حالیکه رایزنیهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا همچنان در جریان است، رفتوآمد پیامها و ورود برخی بازیگران منطقهای به روند میانجیگری، بار دیگر پرونده مذاکرات را در کانون توجهات قرار داده است؛ مذاکراتی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، بخشی از پیشنهادات مطرحشده میان دو طرف وارد مرحله بررسی و حتی تعدیل شده، اما همچنان با بیثباتی مواضع واشنگتن و ابهام در تصمیمگیریهای ترامپ مواجه است.
بخشی از بندهای پیشنهادی ایران مورد پذیرش آمریکا قرار گرفته است
در همین زمینه، علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین روند مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: مذاکرات همچنان ادامه دارد و رد و بدل شدن پیامها نیز به صورت مستمر در جریان است.
وی افزود: ما موارد و پیشنهاداتی را مطرح کردهایم که طرف آمریکایی در حال پیگیری آنهاست. آمریکا نیز در ارتباط با ۱۴ بند نظرات خود را ارائه کرده که بخشی از آنها را تعدیل کرده یا به نوعی پذیرفته، اما همه موارد هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.
احمدی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در روند رایزنیها گفت: کشورهایی مانند پاکستان، مصر، قطر و عربستان در حال کمک و پیگیری هستند تا توافقی حاصل شود و دوباره شاهد آغاز جنگ نباشیم.
وی ادامه داد: مقامات پاکستانی نیز در این مدت نقش فعالی ایفا کردهاند. پیشتر وزیر کشور پاکستان چند بار رفتوآمد داشت و اکنون نیز ژنرال عاصم منیر پیامهایی را میان طرفها منتقل میکند و امروز نیز در همین راستا به کشورمان سفر خواهد کرد.
ترامپ ثبات فکری و روحی ندارد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفتارهای متناقض رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: مشکل اینجاست که ترامپ ثبات فکری و روحی ندارد. وی همان روز ابتدای آتش بس، موارد اعلامی و پیش شرط های ایران را پذیرفت اما در ادامه مذاکرات، اعلام کرد آنها را قبول ندارد و همین مسئله روند تصمیمگیری را دشوار کرده است.
احمدی خاطرنشان کرد: آمریکا هنوز خود را قدرت بلامنازع جهان میداند، اما امروز دچار یک شکست راهبردی در برابر جمهوری اسلامی ایران شده و این مسئله برای آنها بسیار سنگین است.
مذاکرات بخشی از میدان و ادامه جنگ در عرصه دیپلماسی است
وی درباره نگاه مجلس به روند مذاکرات نیز گفت: در مجلس دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ برخی خوشبین هستند، برخی نگاه منفی دارند و برخی نیز نگاه میانه دارند. بالاخره مذاکره بخشی از میدان و ادامه جنگ در عرصه دیپلماسی است و نباید با تندروی ها و رفتارهای نادرست به این روند آسیب وارد شود.
احمدی در پایان تأکید کرد: در سیاست خارجی نباید دچار افراط و تفریط شد. باید با تدبیر، تعادل و عقلانیت مسیر مذاکرات را پیش برد.
نمیکنید ادامه جنگ ممکنه به مینابهای دیگر منجر شود؟
آمریکا + 3 کشور اروپایی + اتحادیه اروپا + چین + روسیه + سارمان ملل، برجام را هم پذیرفته بودن ..!!!