سکانس جنجالی فیلم در معرض توقیف و خشم یک تهیه کننده

راه اندازی کمپین برای توقیف فیلم تهران کنارت به کارگردانی علی بهراد باعث جنجال‌هایی شده است؛ کمپینی که ظاهراً به خاطر آهنگ سوگند روی یکی از سکانس‌های این فیلم سینمایی است. حالا حسین فرح‌بخش تهیه کننده سینما با انتشار ویدیویی در واکنش به کمپین پایین کشیدن فیلم تهران کنارت، با خشم می‌گوید: «...من نمی‌دانم شما دلواپسان در این 47 سال چه از جان نظام می‌خواهید؟ شما با کارهایتان آبروی رهبر و نظام را برده‌اید و الان گیر داده‌اید به فیلم تهران کنارت... ما در این فیلم برعکس خیلی از فیلم‌ها که فلاکت را نشان می‌دهند، یک تهران شیک و خوب را به تصویر می‌کشد حالا شما آمده‌اید کمپین به راه انداختید که فیلم را بکشید پایین... آن 9 نفری که به فیلم پروانه نمایش دادند معتمدین به نظام هستند و از شما به نظام‌ نزدیک‌تر هستند.» ابتدا سکانس بحث برانگیز این فیلم و سپس ویدیوی کامل فرحبخش را می‌بینید.