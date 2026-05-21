سکانس جنجالی فیلم در معرض توقیف و خشم یک تهیه کننده
راه اندازی کمپین برای توقیف فیلم تهران کنارت به کارگردانی علی بهراد باعث جنجالهایی شده است؛ کمپینی که ظاهراً به خاطر آهنگ سوگند روی یکی از سکانسهای این فیلم سینمایی است. حالا حسین فرحبخش تهیه کننده سینما با انتشار ویدیویی در واکنش به کمپین پایین کشیدن فیلم تهران کنارت، با خشم میگوید: «...من نمیدانم شما دلواپسان در این 47 سال چه از جان نظام میخواهید؟ شما با کارهایتان آبروی رهبر و نظام را بردهاید و الان گیر دادهاید به فیلم تهران کنارت... ما در این فیلم برعکس خیلی از فیلمها که فلاکت را نشان میدهند، یک تهران شیک و خوب را به تصویر میکشد حالا شما آمدهاید کمپین به راه انداختید که فیلم را بکشید پایین... آن 9 نفری که به فیلم پروانه نمایش دادند معتمدین به نظام هستند و از شما به نظام نزدیکتر هستند.» ابتدا سکانس بحث برانگیز این فیلم و سپس ویدیوی کامل فرحبخش را میبینید.
این با حقایقی در جامعه وجود داره چیزی نیست ، همین الان فیلمهای سخفیفی نمایش داده میشه که الفاظ رکیک و معنی دار به زبان میارن و سانسور هم بکنی چیزی از تایم فیلم باقی نمیمونه
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ما نفهمیدیم درامهای شاد و عاشقانه و اجتماعی امیدوار کننده برای دائقه ایرانی ها بهتره ؟ یا فیلمهای نا امید کننده یا اکشن و حادثه ای جنایی ، یا طنزهای بی مایه سخیف که خانوادگی نمیشه دید و مثل نقل و نبات تولید میشه
ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بیچاره تهیه کننده ای که فیلم شاد و روحیه آمیز تولید میکنه در این فضای دلسردی ، برو آقا فیلم طنز بساز کسی بهت گیر نمیده
ناشناس| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فیلم خوب نسازید اصلا ، مردم فیلمهای کره ای و غربی رو خواهند دید و کم کم فرهنگ ایران رو فراموش میکنند
آدمی هستم سه بار سینما رفتم ، فیلم اخراجی ها رو یک سال بعد از نمایش سی دی گرفتم دیدم و گفتم خوب شد سینما نرفتم اون موقع جزو اولین فیلمها بود که خط قرمزها رو رد کرده بود
باید دید اساسا تو وزارت ارشاد چه خبره که این فیلم و فیلمهای مثل این و شاید بدتر از این مجوز میگیرن و بعد از اینکه مشکلاتش مشخ میشه مدتی بخشی از جامعه رو درگیر میکنه.
ناشناس| |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سینمای امروز ایران پر شده از بازیگرای درجه دو و کارگردانای پول پرست ، فیلم هایی اغشته به سیاست و مسائل جنسی و طنز های کثیف . صنعت سینمای ایران فاتحه اش خونده شده .
ناشناس| |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱