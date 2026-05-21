کد خبر:۱۳۷۴۰۱۳
104899 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

سکانس جنجالی فیلم در معرض توقیف و خشم یک تهیه کننده

راه اندازی کمپین برای توقیف فیلم تهران کنارت به کارگردانی علی بهراد باعث جنجال‌هایی شده است؛ کمپینی که ظاهراً به خاطر آهنگ سوگند روی یکی از سکانس‌های این فیلم سینمایی است. حالا حسین فرح‌بخش تهیه کننده سینما با انتشار ویدیویی در واکنش به کمپین پایین کشیدن فیلم تهران کنارت، با خشم می‌گوید: «...من نمی‌دانم شما دلواپسان در این 47 سال چه از جان نظام می‌خواهید؟ شما با کارهایتان آبروی رهبر و نظام را برده‌اید و الان گیر داده‌اید به فیلم تهران کنارت... ما در این فیلم برعکس خیلی از فیلم‌ها که فلاکت را نشان می‌دهند، یک تهران شیک و خوب را به تصویر می‌کشد حالا شما آمده‌اید کمپین به راه انداختید که فیلم را بکشید پایین... آن 9 نفری که به فیلم پروانه نمایش دادند معتمدین به نظام هستند و از شما به نظام‌ نزدیک‌تر هستند.» ابتدا سکانس بحث برانگیز این فیلم و سپس ویدیوی کامل فرحبخش را می‌بینید.
نبض خبر تهران کنارت علی بهراد حسین فرح‌بخش
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
این با حقایقی در جامعه وجود داره چیزی نیست ، همین الان فیلمهای سخفیفی نمایش داده میشه که الفاظ رکیک و معنی دار به زبان میارن و سانسور هم بکنی چیزی از تایم فیلم باقی نمیمونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
برخی خیلی گل بلبل نشون میدن ، بعضی هم خیلی پیاز داغشو زیاد میکنن . واسه همین فیلمای ایران از واقعیت جامعه فاصله دارن .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
ما نفهمیدیم درامهای شاد و عاشقانه و اجتماعی امیدوار کننده برای دائقه ایرانی ها بهتره ؟ یا فیلمهای نا امید کننده یا اکشن و حادثه ای جنایی ، یا طنزهای بی مایه سخیف که خانوادگی نمیشه دید و مثل نقل و نبات تولید میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کسی با شاد بودن مشکلی نداره. اما رقص و آواز زن رو عادی کردن ربطی به خوشحالی و شادی نداره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دست تکان دادن و شکلک در آوردن هم شد رقص ؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
بیچاره تهیه کننده ای که فیلم شاد و روحیه آمیز تولید میکنه در این فضای دلسردی ، برو آقا فیلم طنز بساز کسی بهت گیر نمیده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
قوانین و هنجارها رو رعایت کنه، کسی جلوشون نگرفته.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
در فیلمهای طنز هنجارها رعایت میشه ؟
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
جنگ زرگری برای فروش فیلم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
فیلم خوب نسازید اصلا ، مردم فیلمهای کره ای و غربی رو خواهند دید و کم کم فرهنگ ایران رو فراموش میکنند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
آدمی هستم سه بار سینما رفتم ، فیلم اخراجی ها رو یک سال بعد از نمایش سی دی گرفتم دیدم و گفتم خوب شد سینما نرفتم اون موقع جزو اولین فیلمها بود که خط قرمزها رو رد کرده بود
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
باید دید اساسا تو وزارت ارشاد چه خبره که این فیلم و فیلمهای مثل این و شاید بدتر از این مجوز میگیرن و بعد از اینکه مشکلاتش مشخ میشه مدتی بخشی از جامعه رو درگیر میکنه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خبری نیست میخان مردم حواسشون از گرونی پرت بشه
سید
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
سینمای امروز ایران پر شده از بازیگرای درجه دو و کارگردانای پول پرست ، فیلم هایی اغشته به سیاست و مسائل جنسی و طنز های کثیف . صنعت سینمای ایران فاتحه اش خونده شده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پنجاه درصد درست میگی ، ولی مسائل عشقی از جنسی جداست ، هم مثبت میدم هم منفی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پاسخ
احسنت به آقای فرح‌بخش
