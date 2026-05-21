عکس: بزرگداشت وزیران شهید امور خارجه
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سید کمال خرازی و دومین سالگرد شهادت حسین امیرعبداللهیان، وزرای پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان و مدیران کنونی و پیشین و کارکنان این وزارتخانه برگزار شد.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.