قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405

بروزرسانی: 08:30

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا
طلای 18 عیار / 750
 192,193,000
طلای ۲۴ عیار
 256,254,000
طلای 18 عیار / 740
 189,630,000
طلای دست دوم
 189,629,970
آبشده کمتر از کیلو
 833,540,000
مثقال طلا
 832,480,000
انس طلا
 4,533.57
سکه
سکه امامی تک فروشی
 1,945,000,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 
 1,876,200,000
نیم سکه تک فروشی
 984,000,000
ربع سکه تک فروشی
 538,000,000
سکه گرمی تک فروشی
 282,000,000
تمام سکه (قبل 86)
 1,870,000,000
نیم سکه (قبل 86)
 940,000,000
ربع سکه (قبل 86)
 470,000,000
حباب
حباب سکه امامی
 17,210,000
حباب سکه بهار آزادی
 47,540,000
حباب نیم سکه
 21,450,000
حباب ربع سکه
 55,700,000
حباب سکه گرمی
 44,240,000

 

