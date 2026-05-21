قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
بروزرسانی: 08:30
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
|طلا
طلای 18 عیار / 750
|192,193,000
طلای ۲۴ عیار
|256,254,000
طلای 18 عیار / 740
|189,630,000
طلای دست دوم
|189,629,970
آبشده کمتر از کیلو
|833,540,000
مثقال طلا
|832,480,000
انس طلا
|4,533.57
|سکه
سکه امامی تک فروشی
|1,945,000,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
|1,876,200,000
نیم سکه تک فروشی
|984,000,000
ربع سکه تک فروشی
|538,000,000
سکه گرمی تک فروشی
|282,000,000
تمام سکه (قبل 86)
|1,870,000,000
نیم سکه (قبل 86)
|940,000,000
ربع سکه (قبل 86)
|470,000,000
حباب سکه امامی
|17,210,000
حباب سکه بهار آزادی
|47,540,000
حباب نیم سکه
|21,450,000
حباب ربع سکه
|55,700,000
حباب سکه گرمی
|44,240,000
