به گزارش تابناک، سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر بار دیگر تعرض به خاک ایران صورت پذیرد، آن آتشی که پیشتر وعده‌اش داده شد و در چارچوب یک جنگ منطقه‌ای محدود ماند، این بار شعله‌ور گشته و از هر مرز و قلمرویی فراتر خواهد رفت؛ ضرباتی پشیمان کننده دریافت خواهید کرد که شما را به خاک سیاه نشانده و سرافکندگیتان در تاریخ ثبت خواهد شد».