سردار وحیدی: جنگ منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای خواهد شد

فرمانده سپاه تاکید کرد که در صورت تکرار حمله، جنگ منطقه‌ای به جنگی فرامنطقه‌ای تبدیل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۶۹
| |
7527 بازدید
|
۶

به گزارش تابناک، سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر بار دیگر تعرض به خاک ایران صورت پذیرد، آن آتشی که پیشتر وعده‌اش داده شد و در چارچوب یک جنگ منطقه‌ای محدود ماند، این بار شعله‌ور گشته و از هر مرز و قلمرویی فراتر خواهد رفت؛ ضرباتی پشیمان کننده دریافت خواهید کرد که شما را به خاک سیاه نشانده و سرافکندگیتان در تاریخ ثبت خواهد شد».

برچسب ها
احمد وحیدی فرمانده کل سپاه هشدار آمریکا اسرائیل تهدید جنگ حمله نظامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
اتحاد رمز پیروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
28
17
پاسخ
عالی بود زنده باد نیروهای مسلح قهرمان ایران ، شما برای ایران اقتدار آفریدید عزت و استقلال و سربلندی ایران عزیزمان نتیجه فداکاری های شما دلیر مردان هست
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
18
15
پاسخ
لا حول ولا قوة الا بالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
25
17
پاسخ
احسنت سردار بزنید فقط تا درس عبرت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
21
15
پاسخ
الله اکبر، ان‌شاءالله.
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
9
8
پاسخ
درود انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
9
5
پاسخ
جنگ را به خاک آمریکا بکشانید. مراکز مهم انرژی و زیرساختی اونارو آتش بزنید.
