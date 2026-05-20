سردار وحیدی: جنگ منطقهای، فرامنطقهای خواهد شد
فرمانده سپاه تاکید کرد که در صورت تکرار حمله، جنگ منطقهای به جنگی فرامنطقهای تبدیل میشود.
به گزارش تابناک، سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر بار دیگر تعرض به خاک ایران صورت پذیرد، آن آتشی که پیشتر وعدهاش داده شد و در چارچوب یک جنگ منطقهای محدود ماند، این بار شعلهور گشته و از هر مرز و قلمرویی فراتر خواهد رفت؛ ضرباتی پشیمان کننده دریافت خواهید کرد که شما را به خاک سیاه نشانده و سرافکندگیتان در تاریخ ثبت خواهد شد».
عالی بود زنده باد نیروهای مسلح قهرمان ایران ، شما برای ایران اقتدار آفریدید عزت و استقلال و سربلندی ایران عزیزمان نتیجه فداکاری های شما دلیر مردان هست
