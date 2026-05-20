پست احساسی سردار آزمون درباره اتفاقات اخیر

به گزارش تابناک، مهاجم ایرانی تیم شباب الاهلی در پایان رقابتهای لیگ فوتبال این کشور و در حالی که به نظر میرسد با رفع سوء تفاهمات در نهایت در جمع ملی پوشان خواهد بود، در نهایت نتوانست بازیکنان تیم ملی را در رقابتی که خود در حضور ایران در آن سهیم بود همراهی کند.

آزمون در یک پست مفصل درباره حواشی پیش آمده برای خود توضیح داده و برای دوستانش و بازیکنان و سرمربی تیم ملی آرزوی موفقیت می‌کند:

«سلام. ميخوام در مورد موضوعاتی كه شايد خيلی ها ندونند و يا به خاطر بعضی سوءتفاهم‌ها نسبت به من قضاوتی عجولانه كردند، چند حرف رو از ته قلبم بزنم.

يادمه سال‌ها پيش در سن ١٧ سالگي و قبل از اينكه از طرف اقای كيروش به تيم ملي ايران دعوت بشم، از يك كشور ديگه پيشنهاد مالی خيلی زيادی داشتم، ولي تنها جواب من اين بود كه من فرزند ايرانم و دوست دارم برای مردم كشورم بازی كنم و باعث خوشحاليشون بشم.

وقتي پيراهن تيم ملي كشورم رو پوشيدم، به خودم قول دادم هر بار كه برای ايران بازی می كنم، با تمام وجود تلاش كنم تا باعث خوشحالی مردمی كه با عشق فوتبال رو دنبال می كنن بشم بخصوص بچه‌هايي كه توی دورترين شهرها و روستاها با پيروزی ما خوشحال ميشن.

من هميشه با افتخار برای تيم ملی كشورم بازی كردم.وقتی می برديم، به خودم و هم‌تيمی هام افتخار می كردم و وقتی نمی برديم مثل همه آنها ناراحت‌ترين آدم دنيا بودم.

من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شايسته كشورم ايران ، مردمی كه هميشه با محبت و حمايت‌های بی دريغ‌شون به من انرژی دادن.

شايد خيلي ها بدونند كارهای كوچكی كه تونستم انجام بدم از رزرو تمام هتل‌های گنبد برای امنيت مردم عزيز در دوران جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تهيه آب شيرين برای روستاهای دورافتاده گلستان و همچنين حمايت از بانوان واليبال، بسكتبال و دوچرخه‌سواری، فقط گوشه‌ای از عشق من به ايران و ايرانی است و تا امروز هم از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم دريغ نكردم.

هر جايي كه فوتبال بازي كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.

من فوتباليستم و عاشق فوتبال و هر چيزی كه در زندگی به دست آوردم اول لطف خدا بوده و بعد زحمت و تلاش و حمايت و محبت مردم عزيز و به خاطر همين عشق هميشه قدردان مردم كشورم هستم.

براي تيم ملی كشورم بازيكنان، كادر فني و مخصوصاً اميرخان در جام جهانی آرزوی موفقيت و سربلندی دارم.

انشالله بتركونيد رفقا و دل مردم ايران را شاد كنيد.»