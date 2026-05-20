حمایت سردار آزمون از تیم ملی در جام جهانی

پست احساسی سردار آزمون درباره اتفاقات اخیر

سردار آزمون همچنان یک نام پر اهمیت و درخشان در فوتبال ایران محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۶۷
| |
11217 بازدید
|
۲۵

پست احساسی سردار آزمون درباره اتفاقات اخیر

به گزارش تابناک، مهاجم ایرانی تیم شباب الاهلی در پایان رقابتهای لیگ فوتبال این کشور و در حالی که به نظر میرسد با رفع سوء تفاهمات در نهایت در جمع ملی پوشان خواهد بود، در نهایت نتوانست بازیکنان تیم ملی را در رقابتی که خود در حضور ایران در آن سهیم بود همراهی کند.

آزمون در یک پست مفصل درباره حواشی پیش آمده برای خود توضیح داده و برای دوستانش و بازیکنان و سرمربی تیم ملی آرزوی موفقیت می‌کند:

«سلام. ميخوام در مورد موضوعاتی كه شايد خيلی ها ندونند و يا به خاطر بعضی سوءتفاهم‌ها نسبت به من قضاوتی عجولانه كردند، چند حرف رو از ته قلبم بزنم.

يادمه سال‌ها پيش در سن ١٧ سالگي و قبل از اينكه از طرف اقای كيروش به تيم ملي ايران دعوت بشم، از يك كشور ديگه پيشنهاد مالی خيلی زيادی داشتم، ولي تنها جواب من اين بود كه من فرزند ايرانم و دوست دارم برای مردم كشورم بازی كنم و باعث خوشحاليشون بشم.
وقتي پيراهن تيم ملي كشورم رو پوشيدم، به خودم قول دادم هر بار كه برای ايران بازی می كنم، با تمام وجود تلاش كنم تا باعث خوشحالی مردمی كه با عشق فوتبال رو دنبال می كنن بشم بخصوص بچه‌هايي كه توی  دورترين شهرها و روستاها با پيروزی ما خوشحال ميشن.
من هميشه با افتخار برای تيم ملی كشورم بازی كردم.وقتی می برديم، به خودم و هم‌تيمی هام افتخار می كردم و وقتی نمی برديم مثل همه آنها ناراحت‌ترين آدم دنيا بودم.

من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شايسته كشورم ايران ، مردمی كه هميشه با محبت و حمايت‌های بی دريغ‌شون به من انرژی دادن.

شايد خيلي ها بدونند كارهای كوچكی كه تونستم انجام بدم از رزرو تمام هتل‌های گنبد برای امنيت مردم عزيز در دوران جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تهيه آب شيرين برای روستاهای دورافتاده گلستان و همچنين حمايت از بانوان واليبال، بسكتبال و دوچرخه‌سواری، فقط گوشه‌ای از عشق من به ايران و ايرانی است و تا امروز هم از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم  دريغ نكردم.

هر جايي كه فوتبال بازي كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.

من فوتباليستم و عاشق فوتبال و هر چيزی كه در زندگی به دست آوردم اول لطف خدا بوده و بعد زحمت و تلاش و حمايت و محبت مردم عزيز و به خاطر همين عشق هميشه قدردان مردم كشورم هستم.

براي تيم ملی كشورم بازيكنان، كادر فني و مخصوصاً اميرخان در جام جهانی آرزوی موفقيت و سربلندی دارم.

انشالله بتركونيد رفقا و دل مردم ايران را شاد كنيد.»

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۴۲
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
27
28
پاسخ
تیم ملی متعلق به همه ایرانیانه؛ مخصوصا آزمون که برای وطن افتخارات زیادی کسب کرده و بارها پرچم ایران بالا برده.باید بهش فرصت داد هنوز هم دیر نیست!💠در گوگل یا سایت کارزار سرچ کنید:(کارزار درخواست حمایت از سردار آزمون) و حمایتش کنید. تنها اسمی که اهمیت دارد ایران است𓆃زنده باد وطن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
32
29
پاسخ
خب الان وقتشه دوباره به امارات دست بدی
اونم وسط جنگ و خون دادن مردم ایران
بعد بیا یه مشت اراجیف قبال
یه بار گزارشگر پرسید اهل ایرانی گفتی نه من اهل ترکمن هستم پس الان دروغ نگو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اول ترکمن هم جز ایرانه. دوما اون دست دادنش برای قبل بوده فقط تصویرش را در وقت نامناسب استوری کرد که بعدش هم برداشت‌ . سوما معار ایدگران دوستی و وطن دوستی برای شما چیه؟ یک عکس یا کارهایی که یک فرد عملا برای کشورش کرده؟
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
24
29
پاسخ
بخدا کارهای خوبی که سردار برای وطن و هموطن هاش انجام داده خیلی از مدعی هایی که به سردار حمله میکنن انجام ندادن،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
13
17
پاسخ
باشه تو درست می گی ولی کار خوبی نکردی خویشتن داریتو باید حفظ می کردی تا چینی ترک برداشته نشی در اذهان مردم.
رحمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
24
24
پاسخ
درود بر سزار آزمون که خاطره‌های خوبی ازش داریم امیدوارم که برای جام‌جهانی به تیم ملی دعوت بشه اونی که باید تاوان بدهد سردار نیست
ناشناس
|
Austria
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
17
25
پاسخ
اون «سوءتفاهم» چی بوده که تصمیم گرفتید این جوان را از همراهی تیم ملی کشور محروم کنید؟!
مردی بانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
22
22
پاسخ
تو عشقی پسر و برمیگردونیمت به تیم ملی
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
10
24
پاسخ
فوتباليست عزيز، تصميم شما در زمان وقوع بزرگترين فاجعه معاصر ايران در زمانى كه چشمها به شما دوخته شده بود باعث دل شكستگى شد. تصميم نابجاى شما در زمان اوج تجاوز به خاك وطن باعث ايجاد احساسات فعلى شده، طورى كه ناچار به بازگويى اعمال خير خود شدى. واكنشى كه دريافت كردى نه از روى حب و بغض بلكه از روى خواست مردم براى خط كشى بين وطن دوست واقعى و وطن دوست مقطعى بود.
به هر حال در فوتبالى كه عاشقش هستيد موفق باشيد.
شمس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
19
25
پاسخ
اگر کمی هم عقل و شعور داشتی عکس با سران امارات را نمیذاشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
28
17
پاسخ
مرحبا آزمون
