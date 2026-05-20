ترامپ: در ایران با افراد باهوش و توانمندی طرف هستیم
دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ایران گفت: «ما در واقع با افراد بسیار خوبی طرف هستیم. با افرادی با استعداد و دارای قدرت فکری بالا مذاکره میکنیم.»
به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه خطاب به خبرنگاران مدعی شد که منتظر پاسخ مناسبی از سوی ایران است تا از تشدید تنش بیشتر جلوگیری شود.
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد: «افراد باهوش و با استعدادی در ایران وجود دارند و ما امیدواریم که آنها بتوانند به توافق خوبی برای هر دو طرف برسند. اگر از ایران پاسخهای ۱۰۰ درصد درست دریافت کنیم، در زمان صرفهجویی خواهیم کرد. مسائل مربوط به ایران میتواند خیلی سریع پیش برود یا میتواند چند روز طول بکشد.»
او بدون اشاره به آغازگری جنگ علیه ایران و تجاوزات و حملات کشورش به همراه رژیم صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه علیه کشورمان مدعی شد که اگر بتوان با به تعویق انداختن چند روزه تصمیمگیری و جلوگیری از خونریزی، از جنگ در ایران جلوگیری شود، این کار را خواهم کرد.
تو جنگ سوم جهانی را نخواهی دید
اما باعث آن شدی
حال میدانیم قعر جهنم مال کیست و چرا
وقتی دشمن می خواهد ضربه بزند یا تهدید می کند یا هندوانه زیر بغل می گذارد.
