دومین حریف تدارکاتی تیم ملی در ترکیه
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۱۴ خرداد، در دومین بازی تدارکاتی اردوی آنتالیا ترکیه به مصاف مالی میرود.
این حریف آفریقایی در رتبه ۵۲ رنکینگ فیفا قرار گرفته و بازیکنان تاثیرگذاری در لیگهای اروپایی دارد.
ملیپوشان فوتبال کشورمان پیش از این بازی نیز در نخستین دیدار دوستانه اردوی ترکیه به تاریخ ۸ خرداد مقابل گامبیا قرار میگیرند.
