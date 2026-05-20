پزشکیان: به تسلیم واداشتن ایران توهمی بیش نیست
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ایران تمام راههای پرهیز از جنگ را آزموده است، گفت: به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور توهمی بیش نیست.
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ایران همواره بر تمام عهدهایش پایبند بوده و تمام راههای پرهیز از جنگ را هم آزموده. همه راهها از طرف ایران باز است. به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور توهمی بیش نیست.
دیپلماسیِ مبتنی بر احترام متقابل، کمهزینهتر، عاقلانهتر و ماندگارتر از جنگ است که ایران سالها بر آن تاکید دارد.
