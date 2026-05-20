رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: تجربه ایران بیانگر بدعهدی ذاتی و همیشگی آمریکاست؛ از همین رو ما برای هر سناریو آماده هستیم.

به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«تجربه ایران بیانگر بدعهدی ذاتی و همیشگی آمریکاست؛ از همین رو ما برای هر سناریو آماده هستیم.

همین حالا هم با وجود بایکوت شدید رسانه‌ای، مردم آمریکا می‌دانند دولت‌شان چقدر هزینه و خسارت بر دوش آن‌ها تحمیل کرده است.

دنیا قدرت شگفت‌انگیز ایران را لمس کرد هرچند هنوز شگفتی‌های زیادی مانده است.»