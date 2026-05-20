لاوروف: به اهدافمان در اوکراین میرسیم
وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو در هر صورت به اهدافش در اوکراین میرسد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف روز چهارشنبه گفت که روسیه و چین در حال حاضر معاملات خود را به طور کامل به روبل و یوان انجام میدهند
وی در ادامه گفت: ما در هر صورت به اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین دست خواهیم یافت
لاوروف گفت: اگر واشنگتن آماده از سرگیری گفتوگو باشد، ما برای مذاکرات درباره اوکراین آمادهایم.
