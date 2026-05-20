به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف روز چهارشنبه گفت که روسیه و چین در حال حاضر معاملات خود را به طور کامل به روبل و یوان انجام می‌دهند

وی در ادامه گفت: ما در هر صورت به اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین دست خواهیم یافت

لاوروف گفت: اگر واشنگتن آماده از سرگیری گفت‌وگو باشد، ما برای مذاکرات درباره اوکراین آماده‌ایم.