صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکایی‌ها متن جدید به ایران ارسال کرده‌اند

پس از ارسال متن ۱۴ بندی ایران، آمریکایی‌ها بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به ایران داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۵۴
| |
6234 بازدید
|
۳
آمریکایی‌ها متن جدید به ایران ارسال کرده‌اند

به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت که پس از ارسال متن ۱۴ بندی ایران که سه روز پیش صورت گرفته است، آمریکایی‌ها بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به ایران داده‌اند. 

ایران در حال بررسی متن است و هنوز پاسخی داده نشده است. 

میانجی پاکستانی در تهران به دنبال نزدیک کردن متون به یکدیگر است. 
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا جنگ تهدید مذاکره ترامپ توافق پاکستان
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار وحیدی: جنگ منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای خواهد شد
ترامپ: در ایران با افراد باهوش و توانمندی طرف هستیم
پزشکیان: به تسلیم واداشتن ایران توهمی بیش نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی: برای هر سناریویی آماده‌ایم
بقائی: مذاکرات ادامه دارد / مردم امیدوارتر شده‌اند
ادعای احتمال اعلام توافق نهایی ایران و آمریکا؛ دور جدید مذاکرات بعد از عید قربان
قدردانی پزشکیان از مواضع پاکستان در مذاکرات با آمریکا
ادعای گفت‌وگوی پرتنش ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران
ادعای جدید ترامپ درباره مراحل نهایی مذاکرات با ایران
ماجرای تهدیدها و عقب‌نشینی‌های ترامپ چیست؟
در رایزنی‌های وزیر کشور پاکستان در تهران چه گذشت؟
ادعای تکراری ترامپ علیه ایران
چرخه الگوی رفتاری ترامپ در مقابل ایران!
خبرنگار وال استریت ژورنال: اتفاق مهمی در جریان است
پاکستان به میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
5
پاسخ
در سالگرد جنگ ۱۲ روزه یعنی ۱۸ ذی الحجه و عید غدیر مجددا اسراییل حمله خواهد کرد.. امیدوارم مسوولین این جنگ را ۱۲ روز نه و بلکه ۶۰ روز تا اربعین امام حسین ادامه دهند و اسراییل را برای همیشه سر جای خود بنشانند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
7
پاسخ
پاکستانی ها معلم دیکته آمریکا شده اند.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
11
7
پاسخ
این متن ها فقط برای خرید زمان هست
به آمریکا شیطان صفت اعتماد نکنید
اون ارزشی برای هیچ ملتی قائل نیستند و فقط حرف زور متوجه میشن فقط موشک تولید کنید قاره پیما بسازید بمب هسته ای تولید کنید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lQY
tabnak.ir/005lQY