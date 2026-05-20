به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت که پس از ارسال متن ۱۴ بندی ایران که سه روز پیش صورت گرفته است، آمریکایی‌ها بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به ایران داده‌اند.

ایران در حال بررسی متن است و هنوز پاسخی داده نشده است.

میانجی پاکستانی در تهران به دنبال نزدیک کردن متون به یکدیگر است.

