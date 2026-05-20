آمریکاییها متن جدید به ایران ارسال کردهاند
پس از ارسال متن ۱۴ بندی ایران، آمریکاییها بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به ایران دادهاند.
به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده گفت که پس از ارسال متن ۱۴ بندی ایران که سه روز پیش صورت گرفته است، آمریکاییها بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به ایران دادهاند.
ایران در حال بررسی متن است و هنوز پاسخی داده نشده است.
میانجی پاکستانی در تهران به دنبال نزدیک کردن متون به یکدیگر است.
در سالگرد جنگ ۱۲ روزه یعنی ۱۸ ذی الحجه و عید غدیر مجددا اسراییل حمله خواهد کرد.. امیدوارم مسوولین این جنگ را ۱۲ روز نه و بلکه ۶۰ روز تا اربعین امام حسین ادامه دهند و اسراییل را برای همیشه سر جای خود بنشانند.
