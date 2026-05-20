آکسیوس از تماس تلفنی «دشوار و پرتنش» میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره تلاش تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد.

به گزارش تابناک، آکسیوس شامگاه چهارشنبه گزارش داد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه یک تماس «طولانی و دشوار» با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت.

یک منبع آمریکایی که از این تماس تلفنی مطلع بوده، ادعا کرد: «ترامپ به نتانیاهو گفته که میانجی‌ها در حال کار بر روی توافقی هستند که هم ایالات متحده و هم ایران برای پایان رسمی جنگ و آغاز یک دوره ۳۰ روزه، درباره آن مذاکره خواهند کرد.»

دو منبع صهیونیستی نیز مدعی شدند نتانیاهو و ترامپ در مورد مسیر پیش‌رو «اختلاف نظر» دارند، در حالی‌که منبع آمریکایی که نسبت به این تماس تلفنی آگاه بوده، گفت که «بی‌بی از این تماس برآشفته شده است».

این منبع گفت که سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن به قانونگذاران آمریکایی اطلاع داده که نتانیاهو «نگران» این تماس تلفنی است.

سخنگوی سفارت این توصیف را رد کرد و گفت: «سفیر در مورد مکالمات خصوصی اظهار نظر نمی‌کند.»

کاخ سفید و دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند.

پیش از این، رسانه خبری «العربیه» ادعا کرد توافق نهایی بین ایران و آمریکا احتمالا «ظرف چند ساعت آینده اعلام شود».