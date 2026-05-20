ادعای گفت‌وگوی پرتنش ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران

آکسیوس از تماس تلفنی «دشوار و پرتنش» میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره تلاش تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد.
به گزارش تابناک، آکسیوس شامگاه چهارشنبه گزارش داد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه یک تماس «طولانی و دشوار» با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت.

یک منبع آمریکایی که از این تماس تلفنی مطلع بوده، ادعا کرد: «ترامپ به نتانیاهو گفته که میانجی‌ها در حال کار بر روی توافقی هستند که هم ایالات متحده و هم ایران برای پایان رسمی جنگ و آغاز یک دوره ۳۰ روزه، درباره آن مذاکره خواهند کرد.»

دو منبع صهیونیستی نیز مدعی شدند نتانیاهو و ترامپ در مورد مسیر پیش‌رو «اختلاف نظر» دارند، در حالی‌که منبع آمریکایی که نسبت به این تماس تلفنی آگاه بوده، گفت که «بی‌بی از این تماس برآشفته شده است».

این منبع گفت که سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن به قانونگذاران آمریکایی اطلاع داده که نتانیاهو «نگران» این تماس تلفنی است.

سخنگوی سفارت این توصیف را رد کرد و گفت: «سفیر در مورد مکالمات خصوصی اظهار نظر نمی‌کند.»

کاخ سفید و دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند.

پیش از این، رسانه خبری «العربیه» ادعا کرد توافق نهایی بین ایران و آمریکا احتمالا «ظرف چند ساعت آینده اعلام شود».

نظرات بینندگان
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
6
پاسخ
مجددا تله مذاکره و اینکه ترامپ و نتانیاهو با هم هماهنگ نیستند در حالیکه لشکرکشی دو طرف از هماهنگی آنها خبر می‌دهد. شروع مجدد جنگ در سالگرد قمری جنگ ۱۲ روزه یعنی روز عید غدیر بسیار زیاد است
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
4
پاسخ
بشنو وباور مکن !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
3
پاسخ
دوباره دری بری های قبل از جنگشونه
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
3
پاسخ
دو ابر جنایتکار کودکش و کودک آزار
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
4
پاسخ
هر وقت این داستان اختلاف این دو نفر درز کرده بعد چند روز جنگ شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
1
پاسخ
تماس سگ زرد وصاحب‌ ش
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
3
پاسخ
امیدوارم سایه جنگ برای همیشه از ایران و هم وطن هایمان به دور باشد.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
3
پاسخ
دروغه مقدمه حمله دوباره است
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
