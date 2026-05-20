هشدار سایبری حنظله به آمریکا و رژیم صهیونیستی

فرماندهی سایبری گروه هکری حنظله اعلام کرد که در صورت ارتکاب هرگونه تجاوز یا بی‌مبالاتی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، حملات سایبری ویرانگر فراملیتی علیه زیرساخت‌های انرژی و دیجیتال کشور‌های خصم اجرا خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ستاد عملیات مشترک فرماندهی سایبری گروه هکری حنظله در پیامی با اشاره به رصد تحرکات دشمن آمریکایی و اسرائیلی تأکید کرد که ده‌ها هدف مشروع در اعماق قلمرو دشمن در چندین کشور شناسایی شده و در لحظات اولیه هر درگیری، از طریق عملیات‌های ترکیبی سایبری، موشکی و پهپادی، ضربات ویرانگری به "شیطان بزرگ" وارد خواهد شد.

در ادامه پیام این گروه هکری آمده است: «ما به امت مسلمان قهرمان اعلام می‌کنیم که فرزندان ناشناس شما در حنظله و سپاه پاسداران آماده‌تر از همیشه برای انتقام و پاسخ به خون رهبر شهید ما هستند و جهنمی سوزان بر دشمن خواهند افکند.»

 این بیانیه افزوده است: «خشم سوزان مردم مظلوم و تحت فشار جهان که از سوءاستفاده از کودکان مرتبط با اپستین و قتل نوزادان و بیماران در جزیره فرقه کاهانی خشمگین هستند را با آب سرد موشک‌ها فرو خواهیم نشاند.»

حنظله همچنین هشدار داده: «اگر جهان و رهبران کشور‌ها در برابر قتل بیست هزار کودک در غزه سکوت کردند، پس باید در برابر آنچه در آینده خواهند دید نیز سکوت کنند.»

حنظله گروه هکری گروه هکری حنظله اسرائیل آمریکا تهدید حمله سایبری
