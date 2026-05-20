هشدار سایبری حنظله به آمریکا و رژیم صهیونیستی
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ستاد عملیات مشترک فرماندهی سایبری گروه هکری حنظله در پیامی با اشاره به رصد تحرکات دشمن آمریکایی و اسرائیلی تأکید کرد که دهها هدف مشروع در اعماق قلمرو دشمن در چندین کشور شناسایی شده و در لحظات اولیه هر درگیری، از طریق عملیاتهای ترکیبی سایبری، موشکی و پهپادی، ضربات ویرانگری به "شیطان بزرگ" وارد خواهد شد.
در ادامه پیام این گروه هکری آمده است: «ما به امت مسلمان قهرمان اعلام میکنیم که فرزندان ناشناس شما در حنظله و سپاه پاسداران آمادهتر از همیشه برای انتقام و پاسخ به خون رهبر شهید ما هستند و جهنمی سوزان بر دشمن خواهند افکند.»
این بیانیه افزوده است: «خشم سوزان مردم مظلوم و تحت فشار جهان که از سوءاستفاده از کودکان مرتبط با اپستین و قتل نوزادان و بیماران در جزیره فرقه کاهانی خشمگین هستند را با آب سرد موشکها فرو خواهیم نشاند.»
حنظله همچنین هشدار داده: «اگر جهان و رهبران کشورها در برابر قتل بیست هزار کودک در غزه سکوت کردند، پس باید در برابر آنچه در آینده خواهند دید نیز سکوت کنند.»