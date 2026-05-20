قدردانی پزشکیان از مواضع پاکستان در مذاکرات با آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقهای و مناسبات دوجانبه، درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و روند پیگیری توافقات و رایزنیهای دیپلماتیک گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنیهای سیاسی و تقویت همکاریهای منطقهای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
سید محسن نقوی نیز در این دیدار، پیامها و دیدگاههای مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفتوگو و تفاهم را منتقل کرد.
رئیسجمهور در این دیدار، با قدردانی از مواضع، همراهیها و تلاشهای دولت پاکستان در حمایت از ثبات، امنیت و همکاریهای منطقهای، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه و استمرار هماهنگیهای سیاسی میان تهران و اسلامآباد تأکید کرد.
دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور، توسعه همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی را به نفع ثبات و منافع مشترک دو ملت دانست.