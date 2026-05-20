خبرنگار وال استریت ژورنال: اتفاق مهمی در جریان است
خبرنگار وال استریت ژورنال، با اشاره به خبر العربیه گفت که اتفاق مهمی در جریان است.
به گزارش تابناک، لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال، با اشاره به خبر العربیه نوشت: حس من این است که اتفاق مهمی در جریان است.
گفتنی است که پیش از این منابع العربیه گفتند که کار برای نهاییسازی متن توافق بین واشنگتن و تهران در جریان است.
منابع العربیه افزودند: فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نسخه نهایی توافق به ایران سفر کند.
این منابع خبر دادند: احتمالاً ظرف چند ساعت آینده از نهایی شدن متن توافق بین آمریکا و ایران خبر داده شود.
