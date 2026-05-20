خبرنگار وال استریت ژورنال: اتفاق مهمی در جریان است

به گزارش تابناک، لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال، با اشاره به خبر العربیه نوشت: حس من این است که اتفاق مهمی در جریان است.



گفتنی است که پیش از این منابع العربیه گفتند که کار برای نهایی‌سازی متن توافق بین واشنگتن و تهران در جریان است.



منابع العربیه افزودند: فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نسخه نهایی توافق به ایران سفر کند.



این منابع خبر دادند: احتمالاً ظرف چند ساعت آینده از نهایی شدن متن توافق بین آمریکا و ایران خبر داده شود.