صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

ادعای احتمال اعلام توافق نهایی ایران و آمریکا؛ دور جدید مذاکرات بعد از عید قربان

یک رسانه سعودی مدعی احتمال اعلام سند نهایی توافق میان ایران و آمریکا در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت شده است.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۳۲
| |
24410 بازدید
|
۱۳

ادعای احتمال اعلام توافق نهایی ایران و آمریکا؛ دور جدید مذاکرات بعد از عید قربان

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شبکه العربیه عربستان مدعی شده است که فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) برای اعلام نسخه نهایی توافق از ایران دیدار کند.

همچنین گفته می‌شود: دور جدیدی از مذاکرات بعد از فصل حج (بعد از عید قربان) در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

العربیه ادعا کرد: آمریکا به پاکستان ابلاغ کرد که در بحث هسته‌ای و تنگهٔ هرمز امتیازی نخواهد داد.

شبکه سعودی الحدث نیز در این خصوص به نقل از منابع آگاه مدعی است تلاش‌های جدی برای نهایی کردن نقاط باقی‌مانده پیش‌نویس توافق بین آمریکا و ایران در جریان است.

انتظار می‌رود رئیس ارتش پاکستان فردا به ایران سفر کند تا نسخه نهایی توافق را اعلام کند. اگر این سفر انجام نشود، گزارش شده است که پیش‌نویس نهایی ممکن است در ساعات آینده اعلام شود.

لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال، با اشاره به خبر العربیه گفته است: حس من این است که اتفاق مهمی در جریان است.

این در حالی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با گزارشگر ویژه و ستون‌نویس روزنامه فولیا د سائوپائولو برزیل گفته است: مذاکرات از طریق میانجی‌های پاکستانی ادامه دارد. اساساً آنچه ما می‌خواهیم مطالبه نیست، بلکه حقوق ما است. برای مثال، می‌گوییم دارایی‌های ما که سال‌ها مسدود شده‌اند باید آزاد شوند. ما باید به پول خودمان دسترسی داشته باشیم. یا وقتی می‌گوییم حق غیرقابل سلب ایران تحت پیمان NPT برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید تضمین شود، این مطالبه نیست، بلکه بخشی از حقوق ما به‌عنوان عضو NPT است. یا وقتی می‌گوییم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا باید برداشته شوند، باز هم این مطالبه نیست، بلکه بخشی از حقوق ما است.

وی افزود: بنابراین در حال حاضر تمرکز ما بر پایان دادن به جنگ در منطقه است و البته بخشی از آن مذاکرات مربوط به آرام‌سازی وضعیت در خلیج فارس و تنگه هرمز و آن چیزی است که آنها محاصره دریایی می‌نامند، که طبق حقوق بین‌الملل کاملاً غیرقانونی است. آنها باید به آن پایان دهند و ما گفته‌ایم که اقداماتی طراحی خواهیم کرد تا از عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز اطمینان حاصل شود.

بقایی تأکید کرد: آمریکا درخواست‌های زیادی مطرح کرده است، اما سؤال این است که چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند؟ آیا به این دلیل است که نگران برنامه هسته‌ای ما هستند؟ آنها چنین می‌گویند، اما اگر واقعاً و صادقانه نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران بودند، چرا در وهله اول تصمیم گرفتند از برجام خارج شوند؟ چون برجام کاملاً درست عمل می‌کرد. عملکرد ایران طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌نقص بود. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، آژانس ۱۵ گزارش متوالی منتشر کرد که تأیید می‌کرد ایران به تعهدات خود پایبند بوده و همه‌چیز کاملاً شفاف بوده است.

وی افزود: هیچ‌کس نگران برنامه هسته‌ای ما نبود و هنوز هم همه می‌دانند که برنامه هسته‌ای ما صددرصد صلح‌آمیز است. شما نمی‌توانید حتی یک گزارش از آژانس پیدا کنید که ایران را به انحراف از اهداف صلح‌آمیز متهم کرده باشد؛ بنابراین مردم ما، ملت ما، مردم منطقه و همه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری می‌دانند که دروغ بزرگی که درباره برنامه هسته‌ای ایران ساخته بودند، صرفاً بهانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران و سپس مشروعیت بخشی به جنگ تجاوزکارانه علیه ایران بود. در غیر این صورت، همان‌طور که گفتم، برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز و تحت قوی‌ترین نظارت‌های آژانس بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و امریکا جنگ ایران و اسرائیل عاصم منیر پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لغو سفر امشب عاصم منیر به تهران
ترامپ: در ایران با افراد باهوش و توانمندی طرف هستیم
پزشکیان: به تسلیم واداشتن ایران توهمی بیش نیست
آمریکایی‌ها متن جدید به ایران ارسال کرده‌اند
ادعای گفت‌وگوی پرتنش ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران
روبایکوف: آمریکا و اسرائیل، ایران را تحریک می‌کنند
خبرنگار وال استریت ژورنال: اتفاق مهمی در جریان است
منابع غربی: توافق ایران و آمریکا نزدیک است/ لغو تحریم‌ها و آزادسازی میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران
تحویل پاسخ ایران به آمریکا از سوی پاکستان؛ سفیر پاکستان در روسیه: مذاکرات به بن‌بست نرسیده است
آیا پاکستان می‌تواند همزمان میانجی جنگ باشد و مسیر‌های تجاری به ایران باز کند؟
کاهش تنش کنونی بین ایران و آمریکا ممکن است موقتی باشد/ آمریکا عمداً سطحی کنترل‌شده از بی‌ثباتی را حفظ می‌کند
عراقچی حامل چه متنی به طرف آمریکایی در سفر به پاکستان بود؟
بن‌بست خطرناک ایران و آمریکا با «نه جنگ، نه صلح»/ تهران نسبت به آمریکا یا اقتصاد جهانی موقعیت بهتری دارد
آیا پاکستان می‌تواند توافق ایران و آمریکا را نهایی کند؟
ورود قطر به میانجیگری میان ایران و آمریکا/ فشار ترامپ به امیر قطر برای وساطت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
24
55
پاسخ
خدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
20
121
پاسخ
بابا هرکاری میخواید بکنید ، بکنید، فقط این اینترنت رو وصل کنید جونمون بالا اومد بابا ما کار و زندگی داریم من یوتیوبرم کارم با یوتیوبه چه غلطی بکنم الان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
97
پاسخ
دیوانه شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
124
پاسخ
با این گرانیها، برای مردم توافق اصلاً خوشحال کننده نیست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
38
پاسخ
خیر باشه ایشالا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
126
پاسخ
صبح حمله
عصر مذاکره
شب توافق
دوباره فردا از اول همین چرخه تکرار میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
11
87
پاسخ
وقتی امتیاز هسته ای و تنگه هرمز نمیخواد بده چ توافقی واقعا ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
82
پاسخ
اگه مصلحت هست توافق کنید ‌تو را خد‌جلوی این‌گرانی‌را بگیرید زندگی برای طبقه پایین خیلی سخت شده از ی طرف‌گرانی‌‌ بیکاری‌هم‌ ی طرف
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
14
58
پاسخ
فریب هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
96
18
پاسخ
در صورت جنگ پایگاههای دشمن در عراق اردن عربستان سوریه کویت که در مسیر موشکهای ایران مانع ایجاد میکنند را بزنید بعد موشکها را روانه فلسطین اشغالی و همه صهیونیستهای جهنمی را نابود و نسلشان را ریشه کن کنید. صهیونیستها قوم مفسدین فی الارضند که باید نیست نابود شوند
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lQC
tabnak.ir/005lQC