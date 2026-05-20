ادعای احتمال اعلام توافق نهایی ایران و آمریکا؛ دور جدید مذاکرات بعد از عید قربان
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شبکه العربیه عربستان مدعی شده است که فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) برای اعلام نسخه نهایی توافق از ایران دیدار کند.
همچنین گفته میشود: دور جدیدی از مذاکرات بعد از فصل حج (بعد از عید قربان) در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
العربیه ادعا کرد: آمریکا به پاکستان ابلاغ کرد که در بحث هستهای و تنگهٔ هرمز امتیازی نخواهد داد.
شبکه سعودی الحدث نیز در این خصوص به نقل از منابع آگاه مدعی است تلاشهای جدی برای نهایی کردن نقاط باقیمانده پیشنویس توافق بین آمریکا و ایران در جریان است.
انتظار میرود رئیس ارتش پاکستان فردا به ایران سفر کند تا نسخه نهایی توافق را اعلام کند. اگر این سفر انجام نشود، گزارش شده است که پیشنویس نهایی ممکن است در ساعات آینده اعلام شود.
لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال، با اشاره به خبر العربیه گفته است: حس من این است که اتفاق مهمی در جریان است.
این در حالی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با گزارشگر ویژه و ستوننویس روزنامه فولیا د سائوپائولو برزیل گفته است: مذاکرات از طریق میانجیهای پاکستانی ادامه دارد. اساساً آنچه ما میخواهیم مطالبه نیست، بلکه حقوق ما است. برای مثال، میگوییم داراییهای ما که سالها مسدود شدهاند باید آزاد شوند. ما باید به پول خودمان دسترسی داشته باشیم. یا وقتی میگوییم حق غیرقابل سلب ایران تحت پیمان NPT برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای باید تضمین شود، این مطالبه نیست، بلکه بخشی از حقوق ما بهعنوان عضو NPT است. یا وقتی میگوییم تحریمهای یکجانبه آمریکا باید برداشته شوند، باز هم این مطالبه نیست، بلکه بخشی از حقوق ما است.
وی افزود: بنابراین در حال حاضر تمرکز ما بر پایان دادن به جنگ در منطقه است و البته بخشی از آن مذاکرات مربوط به آرامسازی وضعیت در خلیج فارس و تنگه هرمز و آن چیزی است که آنها محاصره دریایی مینامند، که طبق حقوق بینالملل کاملاً غیرقانونی است. آنها باید به آن پایان دهند و ما گفتهایم که اقداماتی طراحی خواهیم کرد تا از عبور امن کشتیها از تنگه هرمز اطمینان حاصل شود.
بقایی تأکید کرد: آمریکا درخواستهای زیادی مطرح کرده است، اما سؤال این است که چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند؟ آیا به این دلیل است که نگران برنامه هستهای ما هستند؟ آنها چنین میگویند، اما اگر واقعاً و صادقانه نگران ماهیت برنامه هستهای ایران بودند، چرا در وهله اول تصمیم گرفتند از برجام خارج شوند؟ چون برجام کاملاً درست عمل میکرد. عملکرد ایران طبق گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بینقص بود. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، آژانس ۱۵ گزارش متوالی منتشر کرد که تأیید میکرد ایران به تعهدات خود پایبند بوده و همهچیز کاملاً شفاف بوده است.
وی افزود: هیچکس نگران برنامه هستهای ما نبود و هنوز هم همه میدانند که برنامه هستهای ما صددرصد صلحآمیز است. شما نمیتوانید حتی یک گزارش از آژانس پیدا کنید که ایران را به انحراف از اهداف صلحآمیز متهم کرده باشد؛ بنابراین مردم ما، ملت ما، مردم منطقه و همه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری میدانند که دروغ بزرگی که درباره برنامه هستهای ایران ساخته بودند، صرفاً بهانهای برای تحت فشار قرار دادن ایران و سپس مشروعیت بخشی به جنگ تجاوزکارانه علیه ایران بود. در غیر این صورت، همانطور که گفتم، برنامه هستهای ایران کاملاً صلحآمیز و تحت قویترین نظارتهای آژانس بود.
دوباره فردا از اول همین چرخه تکرار میشه