شهید موسوی دکترین دفاعی را به تهاجمی تبدیل کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گفت: امیر سپهبد شهید موسوی می‌تواند یک الگو و اسوه برای همه نیروهای ارتش امروز و آینده باشد.

وی ادامه داد: اخلاص، تقوا و ولایتمداری ایشان زبان زد بود و او تمام رده های فرماندهی ارتش تا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را طی کرده بود.

امیر جهانشاهی افزود: امیر سپهبد شهید موسوی در همه دوره های علمی و نظامی هم نفر اول بود و تفکر راهبردی که داشت دکترین نیروهای مسلح را از دفاعی به تهاجمی تبدیل کرد.