شهید موسوی دکترین دفاعی را به تهاجمی تبدیل کرد
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امیر سپهبد شهید موسوی دکترین نیروهای مسلح را از دفاعی به تهاجمی تبدیل کرد.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۳۱| |
2206 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گفت: امیر سپهبد شهید موسوی میتواند یک الگو و اسوه برای همه نیروهای ارتش امروز و آینده باشد.
وی ادامه داد: اخلاص، تقوا و ولایتمداری ایشان زبان زد بود و او تمام رده های فرماندهی ارتش تا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را طی کرده بود.
امیر جهانشاهی افزود: امیر سپهبد شهید موسوی در همه دوره های علمی و نظامی هم نفر اول بود و تفکر راهبردی که داشت دکترین نیروهای مسلح را از دفاعی به تهاجمی تبدیل کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟