صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استعفای مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا به‌دلیل مخالفت با جنگ

مقام ارشد اطلاعاتی دولت ترامپ که عروس وزیر بهداشت اوست، این هفته از دو سمت کلیدی خود کناره‌گیری می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۳۰
| |
2599 بازدید

استعفای مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا به‌دلیل مخالفت با جنگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عروس رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، از سمت‌های خود در دولت ترامپ کناره‌گیری می‌کند.

واشنگتن پست گزارش داد «آماریلیس فاکس کندی، یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی دولت ترامپ و متحد تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، این هفته از دو سمت کلیدی دولتی کناره‌گیری می‌کند».

خروج کندی، جدیدترین مورد در رده‌های ارشد نهادهای امنیت ملی آمریکاست. جو کنت، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم، در ماه مارس به دلیل مخالفت با جنگ ایران از دولت ترامپ جدا شد.

طبق گزارش واشنگتن پست، خروج آماریلیس فاکس کندی هم انگیزه مشابهی دارد و به گفته یک منبع، «دستکم تا حدی به دلیل مخالفت او با اقدام نظامی ترامپ در ایران بوده است».

در این گزارش آمده که در ایمیلی به تاریخ هشتم این ماه (مه) که به رویت واشنگتن پست رسید، کندی به همکارانش گفته که قصد دارد به بخش خصوصی بازگردد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا دولت ترامپ استعفا ایران جنگ مخالفت با جنگ
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ خواستار نهایی‌سازی فوری توافق با ایران شد
ترامپ: به جنگ با ایران پایان خواهیم داد!
هشدار تند ترامپ درباره درگیری احتمالی
ادعای جدید ترامپ درباره مراحل نهایی مذاکرات با ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lQA
tabnak.ir/005lQA