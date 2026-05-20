به گزارش تابناک به نقل از فارس، عروس رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، از سمت‌های خود در دولت ترامپ کناره‌گیری می‌کند.

واشنگتن پست گزارش داد «آماریلیس فاکس کندی، یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی دولت ترامپ و متحد تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، این هفته از دو سمت کلیدی دولتی کناره‌گیری می‌کند».

خروج کندی، جدیدترین مورد در رده‌های ارشد نهادهای امنیت ملی آمریکاست. جو کنت، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم، در ماه مارس به دلیل مخالفت با جنگ ایران از دولت ترامپ جدا شد.

طبق گزارش واشنگتن پست، خروج آماریلیس فاکس کندی هم انگیزه مشابهی دارد و به گفته یک منبع، «دستکم تا حدی به دلیل مخالفت او با اقدام نظامی ترامپ در ایران بوده است».

در این گزارش آمده که در ایمیلی به تاریخ هشتم این ماه (مه) که به رویت واشنگتن پست رسید، کندی به همکارانش گفته که قصد دارد به بخش خصوصی بازگردد.