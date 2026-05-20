وزیر خارجه عربستان از ترامپ تشکر کرد
وزیر خارجۀ عربستان در شبکه اجتماعی نوشت: عربستان سعودی از تصمیم ترامپ برای دادن فرصت به دیپلماسی جهت دستیابی به توافقی قابل قبول قدردانی میکند.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۲۱| |
8227 بازدید
به گزارش تابناک، فیصل بن فرحان، وزیر خارجۀ عربستان در شبکه اجتماعی نوشت: عربستان سعودی از تصمیم ترامپ برای دادن فرصت به دیپلماسی جهت دستیابی به توافقی قابل قبول قدردانی میکند؛ توافقی که به جنگ پایان دهد، امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز را به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بازگرداند و به تمامی نقاط اختلاف به گونهای رسیدگی کند که در خدمت امنیت و ثبات منطقه باشد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
دیپلماسی به ترامپ فرصت میده حاجی، شما چه چابلوسی کنی چه نکنی تجهیزات نظامی رو این کله زرد دلال دوبله سوبله بهت میندازه
کور خوندی پادوی آمریکا و صهیونیست ما تا پای آخرین قطره خون ایستاده ایم
این احمق میخواهد اعلام موجودیت بکند تو فقط یک گاو شیرده هستی و مال این حرفها نبوده و نیستی، ،، بدبخت های ناچیز که همیشه وابسته امنیتی به چند کشور بودید و از خودتان موجودیتی نداشته و ندارید
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟