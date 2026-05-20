وزیر خارجه عربستان از ترامپ تشکر کرد

به گزارش تابناک، فیصل بن فرحان، وزیر خارجۀ عربستان در شبکه اجتماعی نوشت: عربستان سعودی از تصمیم ترامپ برای دادن فرصت به دیپلماسی جهت دستیابی به توافقی قابل قبول قدردانی می‌کند؛ توافقی که به جنگ پایان دهد، امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز را به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بازگرداند و به تمامی نقاط اختلاف به گونه‌ای رسیدگی کند که در خدمت امنیت و ثبات منطقه باشد.