صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
۲۲ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

۴۸ ساعت حساس تیم ملی در ترکیه؛ نگاه ایران به آمریکا با دیده تردید!

چشمان امیر قلعه‌نویی و فدراسیون فوتبال به آمریکایی‌ها دوخته شده تا بالاخره در خصوص وضعیت صدور روادید برای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی تصمیم‌گیری شود، اما این نگاه با تردیدهایی همراه است.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۰۶
| |
2132 بازدید
|
۱

۴۸ ساعت حساس تیم ملی در ترکیه؛ نگاه ایران به آمریکا با دیده تردید!

مهدی محمد نبی، مدیر تیم ملی فوتبال با بیان اینکه «ما هنوز مطمئن نیستیم که همه بازیکنان و کادر ویزای آمریکا را دریافت کنند» ابراز امیدواری کرد که با راهکارهای فیفا بالاخره این اتفاق رقم بخورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مسئله صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده به روزهای حساسی رسیده است. مدیران تیم ملی در تلاش برای اعزام بازیکنان از آنتالیا به آنکارا هستند تا آنها با حضور در سفارت آمریکا درخواست نهایی خود را برای دریافت ویزا بدهند تا خیال امیر قلعه‌نویی از لیست نهایی تیمش راحت شود.

تیم ملی هم اکنون راهی اردوی ترکیه شده و در شهر آنتالیا تمریناتش را دنبال می‌کند که لژیونرها نیز به زودی به اردو اضافه خواهند شد. تعدادی از بازیکنان تیم ملی پیش از این در زمان‌های مختلف به سفارت آمریکا مراجعه کرده بودند، اما هنوز ویزای هیچ بازیکنی صادر نشده و حالا نفرات جدیدی هم که از بین بازیکنان داخلی به لیست اضافه شده‌اند، باید راهی سفارت آمریکا شود. طبق وعده‌هایی که فیفا داده، ویزای تمام بازیکنان طبق لیست نهایی تیم ملی صادر خواهد شد و از همین‌رو به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده موضوع صدور روادید از سوی سفارت آمریکا انجام شود.

در حالی که مهدی تاج پیش از این اعلام کرده بود یکی از شروط ایران برای حضور در جام جهانی صدور ویزا برای تمامی بازیکنان و اعضای کادرفنی است، پس از جلسه‌ای هم که ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا داشت اطمینان خاطر داد که فیفا برای تک‌تک شروط دهگانه ایران راهکار ارائه کرده و از همین‌رو بسیاری این موضوع را مبنای تضمین صدور روادید دانستند. با این حال تابناک در گزارشی با عنوان «فیفا برای ویزای بازیکنان تیم ملی ایران تضمین نداد!» به این موضوع اشاره کرد که صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی همچنان بسته به سیاست‌های دولت آمریکاست و تضمینی برای صدور روادید برای تمامی بازیکنان نیست.

۴۸ ساعت حساس تیم ملی در ترکیه؛ نگاه ایران به آمریکا با دیده تردید!

در همین حین، امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در مصاحبه تلویزیونی اخیرش درباره صدور ویزای بازیکنان گفته بود: «ظرف سه روز آینده روادید صادر خواهد شد و از سوی فدراسیون فوتبال اعلام می‌شود. پنجشنبه و جمعه این اتفاق رقم می‌خورد. چون احتمال دارد یک سری که قبلاً به سفارت رفته بودند، پنجشنبه به آنکارا بروند و تا جمعه ویزا دریافت شود.» بر اساس این گفته‌ها ۴۸ ساعت آینده برای تیم ملی حساس و حیاتی خواهد بود؛ از یک سو ممکن است خیال کادرفنی تیم ملی از لیست نهایی‌اش راحت شد و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که اجباری در تغییر لیست به وجود بیاید که خوشایند کادرفنی هم نیست.

نکته جالب توجه اینجاست که رسانه‌های عراقی هفته گذشته از عدم صدور ویزای آمریکا برای پنج بازیکن تیم ملی این کشور خبر دادند، اما فدراسیون فوتبال عراق این موضوع را تکذیب کرد و تأکید شد که ویزا برای تمام بازیکنان صادر شده است. با این حال سخنگوی فدراسیون فوتبال معتقد است که «به تکذیبیه عراقی‌ها هم باید با دیده تردید نگاه کرد.» و این موضوع نشان می‌دهد که همچنان اطمینان خاطری از صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی وجود ندارد.

مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی فوتبال کشورمان هم اخیراً در اردوی تیم ملی با رسانه‌ها گفت‌وگویی داشته و در خصوص نگرانی‌ها در مورد صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان و اعضای کادرفنی گفته است: «ما هنوز مطمئن نیستیم که همه بازیکنان و کادر ویزای آمریکا را دریافت کنند. یکی از قوانینی که در مورد کشور میزبان اعمال می‌شود این است که آنها باید تضمین‌هایی را ارائه دهند، مطابق با اساسنامه فیفا و مقررات مسابقات. یکی از تعهدات آنها ویزا است. آنها باید تسهیلات ویزای لازم را برای همه تیم‌هایی که به جام جهانی راه یافته‌اند فراهم کنند و فیفا ترتیباتی را اتخاذ کرده است تا کشور میزبان همکاری‌های لازم را با تیم‌هایی مانند ایران در این زمینه انجام دهد.»

حالا چشم امیر قلعه‌نویی و فدراسیون فوتبال ایران به تصمیم آمریکایی‌ها دوخته شده؛ اینکه شاید تکلیف خیلی چیزها تا ۴۸ ساعت آینده روشن شود و با صدور روادید برای بازیکنان تیم ملی، این کشمکش طولانی صدور یا عدم صدور ویزا به پایان برسد. با این حال همانطور که سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره تکذیبیه عراقی‌ها گفته احتمالاً باید نگاه ایران به آمریکا هم با دیده تردید همراه باشد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال فدراسیون فوتبال امیر قلعه‌نویی آمریکا جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک دونالد ترامپ فیفا مهدی تاج مهدی محمدنبی تابناک ورزشی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برای پرسپولیس هم مجوز حرفه‌ای صادر شد
اقدام همزمان ایران برای ویزای آمریکا و کانادا/ لبخند ملی‌پوشان پشت درهای سفارت!
دومین حریف تدارکاتی تیم ملی در ترکیه
عصبانیت اینترنشنال از قانون جدید فیفا
ترامپ: نتانیاهو هر کاری بخواهم انجام خواهد داد
تصمیم انتحاری تاج برای تیم ملی در جلسه با فیفا؛ یا همه یا هیچکس!
خروجی نامشخص از جلسه تاج با گرافستروم؛ فیفا برای ویزای بازیکنان تیم ملی ایران تضمین نداد!
ایران خطوط قرمزش را برای آمریکا تعیین کرد/ شروط تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی
دغدغه بزرگ قلعه‌نویی در آستانه جام جهانی؛ آمریکا لیست نهایی تیم ملی را تعیین می‌کند!
سفر زمینی مهدی تاج برای رسیدن به کانادا؛ ناامیدی نایب رئیس AFC از دریافت ویزای آمریکا؟
حواشی عجیب پیرامون جام جهانی ۲۰۲۶؛ بازداشت یک داور، رد درخواست رئیس فیفا و حذف ایران!
«انصراف» حریف اصلی ایران در مسیر جام جهانی؛ از اسپانیا تا آنگولا و مقدونیه!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
2
پاسخ
اینا رو از در بیرون بندازی از پنجره وارد میشن!!! اینا برای یه امریکا رفتن با پول بیت المال تا امریکا پیاده هم میرن!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lPm
tabnak.ir/005lPm