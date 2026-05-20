۴۸ ساعت حساس تیم ملی در ترکیه؛ نگاه ایران به آمریکا با دیده تردید!
مهدی محمد نبی، مدیر تیم ملی فوتبال با بیان اینکه «ما هنوز مطمئن نیستیم که همه بازیکنان و کادر ویزای آمریکا را دریافت کنند» ابراز امیدواری کرد که با راهکارهای فیفا بالاخره این اتفاق رقم بخورد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مسئله صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده به روزهای حساسی رسیده است. مدیران تیم ملی در تلاش برای اعزام بازیکنان از آنتالیا به آنکارا هستند تا آنها با حضور در سفارت آمریکا درخواست نهایی خود را برای دریافت ویزا بدهند تا خیال امیر قلعهنویی از لیست نهایی تیمش راحت شود.
تیم ملی هم اکنون راهی اردوی ترکیه شده و در شهر آنتالیا تمریناتش را دنبال میکند که لژیونرها نیز به زودی به اردو اضافه خواهند شد. تعدادی از بازیکنان تیم ملی پیش از این در زمانهای مختلف به سفارت آمریکا مراجعه کرده بودند، اما هنوز ویزای هیچ بازیکنی صادر نشده و حالا نفرات جدیدی هم که از بین بازیکنان داخلی به لیست اضافه شدهاند، باید راهی سفارت آمریکا شود. طبق وعدههایی که فیفا داده، ویزای تمام بازیکنان طبق لیست نهایی تیم ملی صادر خواهد شد و از همینرو به نظر میرسد که طی روزهای آینده موضوع صدور روادید از سوی سفارت آمریکا انجام شود.
در حالی که مهدی تاج پیش از این اعلام کرده بود یکی از شروط ایران برای حضور در جام جهانی صدور ویزا برای تمامی بازیکنان و اعضای کادرفنی است، پس از جلسهای هم که ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا داشت اطمینان خاطر داد که فیفا برای تکتک شروط دهگانه ایران راهکار ارائه کرده و از همینرو بسیاری این موضوع را مبنای تضمین صدور روادید دانستند. با این حال تابناک در گزارشی با عنوان «فیفا برای ویزای بازیکنان تیم ملی ایران تضمین نداد!» به این موضوع اشاره کرد که صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی همچنان بسته به سیاستهای دولت آمریکاست و تضمینی برای صدور روادید برای تمامی بازیکنان نیست.
در همین حین، امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در مصاحبه تلویزیونی اخیرش درباره صدور ویزای بازیکنان گفته بود: «ظرف سه روز آینده روادید صادر خواهد شد و از سوی فدراسیون فوتبال اعلام میشود. پنجشنبه و جمعه این اتفاق رقم میخورد. چون احتمال دارد یک سری که قبلاً به سفارت رفته بودند، پنجشنبه به آنکارا بروند و تا جمعه ویزا دریافت شود.» بر اساس این گفتهها ۴۸ ساعت آینده برای تیم ملی حساس و حیاتی خواهد بود؛ از یک سو ممکن است خیال کادرفنی تیم ملی از لیست نهاییاش راحت شد و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که اجباری در تغییر لیست به وجود بیاید که خوشایند کادرفنی هم نیست.
نکته جالب توجه اینجاست که رسانههای عراقی هفته گذشته از عدم صدور ویزای آمریکا برای پنج بازیکن تیم ملی این کشور خبر دادند، اما فدراسیون فوتبال عراق این موضوع را تکذیب کرد و تأکید شد که ویزا برای تمام بازیکنان صادر شده است. با این حال سخنگوی فدراسیون فوتبال معتقد است که «به تکذیبیه عراقیها هم باید با دیده تردید نگاه کرد.» و این موضوع نشان میدهد که همچنان اطمینان خاطری از صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی وجود ندارد.
مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی فوتبال کشورمان هم اخیراً در اردوی تیم ملی با رسانهها گفتوگویی داشته و در خصوص نگرانیها در مورد صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان و اعضای کادرفنی گفته است: «ما هنوز مطمئن نیستیم که همه بازیکنان و کادر ویزای آمریکا را دریافت کنند. یکی از قوانینی که در مورد کشور میزبان اعمال میشود این است که آنها باید تضمینهایی را ارائه دهند، مطابق با اساسنامه فیفا و مقررات مسابقات. یکی از تعهدات آنها ویزا است. آنها باید تسهیلات ویزای لازم را برای همه تیمهایی که به جام جهانی راه یافتهاند فراهم کنند و فیفا ترتیباتی را اتخاذ کرده است تا کشور میزبان همکاریهای لازم را با تیمهایی مانند ایران در این زمینه انجام دهد.»
حالا چشم امیر قلعهنویی و فدراسیون فوتبال ایران به تصمیم آمریکاییها دوخته شده؛ اینکه شاید تکلیف خیلی چیزها تا ۴۸ ساعت آینده روشن شود و با صدور روادید برای بازیکنان تیم ملی، این کشمکش طولانی صدور یا عدم صدور ویزا به پایان برسد. با این حال همانطور که سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره تکذیبیه عراقیها گفته احتمالاً باید نگاه ایران به آمریکا هم با دیده تردید همراه باشد.