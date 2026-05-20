مذاکرات بسیار ثمربخش چین و روسیه

رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با نخست‌وزیر چین درباره توسعه روابط مسکو-پکن تاکید کرد، سازوکارهای همکاری روسیه-چین به مدت بیش از ۳۰ سال کارآمد بوده است و ۲ طرف اهداف و شاخص‌های جدیدی برای آن تدوین کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه که از روز سه‌شنبه برای سفری ۲ روزه وارد پکن شده است، امروز چهارشنبه با «لی کچیانگ» نخست‌وزیر این شریک آسیایی روسیه دیدار کرد.

ولادیمیر پوتین که امروز با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین هم ملاقات کرده بود، در سخنانی گفت: «سفرم به چین و دیدار امروز با نخست‌وزیر چین بسیار ویژه است، چراکه مصادف با بیست و پنجمین سالروز پیمان "دوستی و همکاری همسایگی خوب" است و به لطف این پیمان و اصول اعتماد و نفع دوجانبه، روابط ما توسعه یافته است.»

او در این دیدار مذاکرات با «شی جین‌پینگ» همتای چینی خود را «بسیار ثمربخش» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین در دیدار با نخست‌وزیر چین بیان کرد، سازوکار‌های همکاری روسیه-چین به مدت بیش از ۳۰ سال کارآمد بوده است و او با همکاری لی کچیانگ اهداف و شاخص‌های جدیدی تدوین کرده است.

نخست‌وزیر چین هم در نشست با رئیس‌جمهور روسیه گفت، روابط میان روسیه و چین در شرایط متلاطم جهانی همچنان پایدار و قابل پیش‌بینی است.

نخست‌وزیر چین افزود: «این وضعیت روابط چین-روسیه برای ما بسیار ارزشمند است و به ما امکان می‌دهد تا باهم با انواع چالش‌ها و تهدید‌ها مقابله کنیم.»