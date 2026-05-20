سلیمی به تابناک خبر داد؛
انتخابات هیئترئیسه مجلس هفته آینده برگزار میشود/ آغاز ثبتنامها از فردا پنجشنبه
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات هیئترئیسه در موعد مقرر و در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان از فردا (پنجشنبه) آغاز شده و تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۸۸
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره زمان برگزاری انتخابات هیئترئیسه مجلس، اظهار کرد: انتخابات هیئترئیسه مجلس در موعد مشخص خود و در هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی افزود: از فردا (پنجشنبه) ثبتنامها برای تصدی پستهای هیئترئیسه آغاز میشود و این فرایند تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت.
