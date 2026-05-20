نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه ادعا کرد: آمریکا و اسرائیل به دنبال رهبری احمدی‌نژاد در ایران در صورت سقوط جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه بودند.

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه جزئیات یک طرح سری اسرائیلی-آمریکایی را منتشر کرد که هدف آن سقوط جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه و معرفی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به عنوان رهبر دوران پس از جنگ است.

هنوز ادعا‌های مطرح شده در گزارش نیویورک تایمز از سوی هیچ منبع مستقلی تایید نشده است. همچنین مقامات آمریکا، اسرائیل، ایران و شخص احمدی نژاد یا دفتر او درباره محتوای این گزارش اظهار نظر یا تایید یا رد نکرده‌اند.

طبق گزارش، این طرح بخشی از یک پروژه بزرگتر اسرائیل برای ایجاد تغییرات اساسی در حکومت ایران پس از حملات اولیه علیه کادر رهبری ارشد ایران بود. در روز‌های نخست جنگ در حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر و مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند.

روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از روز‌های اولیه جنگ بر لزوم رهبری ایران توسط «یک فرد داخلی» تاکید کرده بود، اما نکته تعجب‌آور این است که این شخص به گفته مقامات آگاه آمریکایی، محمود احمدی‌نژاد است که بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ریاست جمهوری ایران را برعهده داشت.

نیویورک تایمز نوشت: احمدی‌نژاد در اولین روز جنگ در حمله هوایی اسرائیل که محل اقامتش در تهران را هدف قرار داد، مجروح شد. به ادعای مقامات آمریکایی، این حمله با هدف «آزادسازی» او از حصر خانگی که توسط مقامات ایرانی بر او تحمیل شده بود، انجام شد.

نقشه شکست خورد

این روزنامه توضیح داد: این حمله خانه احمدی‌نژاد را به طور کامل ویران نکرد، اما یک پست امنیتی در نزدیکی محل اقامت او را که نیرو‌های امنیتی برای نظارت مستقر بودند، هدف قرار داد. چندین نفر از آنها کشته شدند، در حالی که احمدی‌نژاد زنده ماند. با این حال، او بعداً از انظار عمومی ناپدید شد و محل نگهداری و وضعیت سلامتی او همچنان نامشخص است.

این روزنامه به نقل از منابع نزدیک به احمدی‌نژاد ادعا کرد او از طرح اسرائیل و آمریکا آگاه بود.

نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه افزود: آمریکا احمدی نژاد را شخصیتی قادر به مدیریت «وضعیت سیاسی، نظامی و اجتماعی» در ایران در طول یک دوره انتقالی بالقوه می‌داند.

اما طبق ادعای این گزارش، این طرح پس از حمله اولیه به سرعت کنار رفت، زیرا احمدی‌نژاد از پروژه تغییر رژیم، به ویژه پس از آنکه از حمله اسرائیل نجات یافت؛ ناامید شد.

این روزنامه گزارش می‌دهد ایالات متحده و اسرائیل معتقد بودند اختلافات فزاینده احمدی‌نژاد با نظام ایران در سال‌های اخیر ممکن است او را به یک رهبر جایگزین مناسب تبدیل کند، رهبری که بیشتر مایل به تعامل با غرب باشد.

به گفته نیویورک تایمز، طرح اسرائیل چند مرحله‌ای بود، با حملات هوایی گسترده و ترور رهبران ارشد آغاز می‌شد و پس از آن ناآرامی‌های داخلی و تحریک گروه‌های کُردی برای فعالیت علیه نظام در نهایت منجر به فروپاشی حکومت و ظهور یک «حکومت جایگزین» می‌شد.

با این حال، اکثر این مراحل محقق نشد. نظام ایران با وجود خسارات قابل توجه توانست دوام بیاورد، در حالی که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از انتظار فروپاشی سریع حکومت ایران ناامید شدند.