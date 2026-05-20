جنگ نامتقارن سرخابیها بر سر سهمیه آسیایی؛ نقش کُری، کنایه و پشتوانه سیاسی میان استقلال و پرسپولیس!
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال نوشت: « دعوت از مقامات سیاسی برای ورود به چنین موضوعاتی نه تنها کمکی به عدالت فوتبالی نمیکند، بلکه میتواند اصل عدالت را نیز زیر سؤال ببرد.»
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جنگ، لیگ نیمه تمام، لیگِ بدون قهرمان و البته تعیین سهمیههای آسیایی بر اساس جدول فریز شده؛ این خلاصه ماجرایی است که حالا به یکی از جنجالیترین و خبرسازترین موضوعات فوتبال ایران تبدیل شده است.
این در حالی است که چند روز پیش اعلام شد AFC یکبار دیگر درخواست فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر افزایش مهلت معرفی نمایندگان آسیایی را رد کرده است. پیشتر هم چنین درخواستی با مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا روبهرو شد و براین اساس فدراسیون فوتبال تحت ریاست مهدی تاج باید به طور قطع تا تاریخ ۱۰ خردادماه سه نماینده که شامل لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان دو فصل آینده است را معرفی کند. نکته مهم اینکه AFC حتی با پیشنهاد ایران برای معرفی تیمهای «دارای شانس سهمیه» تا ۱۰ خرداد و بعد از آن تعیین تکلیف نمایندگان آسیایی در لیگ هم مخالفت کرد. بدین ترتیب باید نام سه باشگاه ایرانی که به احتمال زیاد استقلال، تراکتور و سپاهان خواهند بود، را اعلام کند.
اما تمام ماجرا به همینجا خلاصه نمیشود و کشمکش میان پرسپولیس و استقلال در ۴۸ ساعت گذشته به اوج رسیده است. در واقع باشگاه پرسپولیس به عنوان معترضی تمام عیار، اقدام به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی کرد که بدیهی است از جانب باشگاههای ذینفع همچون استقلال، با موافقت و رضایت همراه نخواهد شد. هرچند سخنگوی فدراسیون فوتبال تأکید کرد که سه سهمیه هنوز قطعی نیست، اما واکنشها به خصوص از سوی پرسپولیس نه تنها متوقف نشد بلکه افزایش هم یافت. امیر مهدی علوی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «اینکه پیش از جام جهانی باید سه سهمیه آسیایی تقسیم شود، فعلاً انتخاب استقلال، تراکتور و سپاهان قطعی نیست و مسئله صدور مجوز حرفهای باشگاهها هم در اتخاذ این تصمیم بسیار مهم است. یعنی پیش از اعلام به AFC باید اول در انتظار گزارش صدور مجوز حرفهای بود.»
در این شرایط، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در واکنش به صحبتهای سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفت: «ما از اول در جلساتی که حضور داشتیم همواره تأکید داشتیم عدالت ورزشی رعایت شود. اعلام کردیم روند انتخاب نمایندگان ایران برای حضور در آسیا باید با در زمین و یک روند کاملاً فوتبالی مشخص شود نه با روشهای دیگر. ما راهکارهایی را به صورت کتبی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارسال کردیم و میشود از طریق این روشها تکلیف لیگ برتر و سهمیههای آسیایی را مشخص کرد. در فوتبالمان تصمیماتی میگیریم که عجیب است و معیار هیچ کشوری برای معرفی نمایندگان خود نیست. تصمیم گرفتند تیمی به آسیا برود که تنها ۶ روز صدرنشین لیگ بوده است!»
این صحبتهای محسن خلیلی بیپاسخ نماند و سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، به آن واکنش نشان داد. او در مصاحبهای درباره ایدههایی که از سوی پرسپولیسیها برای تعیین سهمیهها مطرح شده، گفت: «به شخصه اعتقادم این بود که لیگ امسال تمام شود، مثل یکی دو کشور دیگر که این مشکل برایشان پیش آمده بود. ولی وقتی شما میآیید یک چیز عجیبوغریب میگویید، مثلاً اینکه ۶ یا ۷ تیم بیایند و بازی کنند، این یک ذهنیت پیش میآورد و آن یعنی پوئن دادن به یک تیم خاص. تیمی که هفت امتیاز از صدر جدول عقبتر است، بیاییم اینطوری کمکش کنیم و یک تورنمنت شش، هفت روزه بگذاریم؟» البته سرمربی استقلال در بخش دیگری از صحبتهایش، اظهاراتی جنجالی هم داشت: «کسی که صادقانه نمیآید بگوید جنگ است، ما مشکلات بزرگتری داریم، استقلال، تراکتور و سپاهان الان در رتبههای بالاتری قرار دارند و انشاءالله ما سال بعد رقابت میکنیم، باعث میشود ذهنیتی ایجاد شود. اگر ما جای آنها بودیم، حقیقتاً این را میگفتیم، چون الان دغدغه فوتبال نداریم، اولویتمان نیست. کسی که اینطوری قضاوت میکند، شک نکنید در لحظه بزنگاه، اگر نیاز باشد دنبال این است که حتی با فساد هم شده تیمش ببرد. این ذهنیت به وجود میآید که پرسپولیس شاید عادت کرده همیشه یکجوری دستش را بگیرند و کمکش کنند.» در این میان، مدیر رسانه پرسپولیس به صحبتهای بختیاریزاده واکنش نشان داد و در صفحه شخصیاش در ایکس نوشت: «۷ امتیاز را که در ۸ بازی میشود جبران کرد، اما ۷ تا گل را نه!» کنایه مدیر رسانه پرسپولیس به بازی چند ماه پیش استقلال با الوصل است که با شکست سنگین ۷ بر یک آبیها همراه شد.
تمام این کشمکشها و کنایههای ردوبدل شده میان اعضای سرخابیهای پایتخت، با نامه روز سهشنبه پرسپولیس، وارد فاز جدیدی شد. باشگاه پرسپولیس در نامهای با اشاره بر اینکه به عنوان یکی از بزرگترین و محبوبترین باشگاههای فوتبال ایران و آسیا و جامعه هواداری ۴۰ تا ۵۰ میلیونی، از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، درخواست کرد که مقابل آنچه «بیعدالتی بزرگ» عنوان شده، بایستد. در این نامه آمده که با توجه به اینکه اکنون جامعه ایران با شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از تحریمها و تنگناهای معیشتی دست به گریبان است، ناعدالتی در حوزه فوتبال و تصمیمگیریهای غیرشفاف، میتواند آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکره سلامت اجتماعی و نشاط جامعه ایجاد کند. در بخش پایانی این نامه نوشته شده که از این رو در چنین وضعیتی، در حوزه معرفی نمایندگان فوتبال ایران به مسابقات آسیایی، خواستار شفافیت بیشتر و انتخاب نماینده ایران بر اساس شایستگی، عدالت و پارامترهای مشخص فنی و قانونی شده است.
این نامه باعث شد این بار عالیترین مقام مسئول در باشگاه استقلال وارد معرکه شود. رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «عدالت یعنی سطح دسترسی به قدرت سیاسی، تعیینکننده نباشد.» علی تاجرنیا در بخشهایی از متن خود تأکید کرد: «فارغ از هر نیت و انگیزهای، چنین اقدامی یک پرسش اساسی را پیش روی جامعه فوتبال قرار میدهد، اینکه آیا حل اختلافات و مطالبات ورزشی باید از مسیر نهادهای تخصصی فوتبال پیگیری شود یا از مسیر مداخله سیاسی؟ دعوت از مقامات سیاسی برای ورود به چنین موضوعاتی نه تنها کمکی به عدالت فوتبالی نمیکند، بلکه میتواند اصل عدالت را نیز زیر سؤال ببرد، چرا که عدالت زمانی معنا پیدا میکند که همه در برابر قانون برابر باشند و سطح دسترسی به قدرت سیاسی، تعیینکننده نباشد. اگر قرار باشد هر اختلاف فوتبالی با نامهنگاری به مقامات دولتی حل شود، فردا دیگر از استقلال نهاد فوتبال چیزی باقی نخواهد ماند. دفاع از استقلال فوتبال، دفاع از یک باشگاه یا یک رنگ نیست، بلکه دفاع از اعتبار فوتبال ایران است.»
و اونقدر ادامه بدن تا پرسپولیس جزو انتخاب شده ها قرار بگیره
غیر این باشه این دوستان بی خیال نمیشن و معلوم نیست چه کارایی کنن