تصاویر تیراندازی تروریست معروف تک پای داعش

به تازگی ویدیوی یک تیرانداز تک‌پا منتشر شده که با سلاح AR15 در حال تیراندازی است. برخی این تصویر را به غزه یا دیگر نقاط نسبت داده‌اند، در حالی که این تصاویر متعلق به تحرکات تروریستی داعش در عراق در سال 2017 است. اصل این تصاویر را می‌بینید.