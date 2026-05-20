بورس روز دوم هم صعودی بود

بازار سرمایه در دومین روز بازگشایی پس از تنش نظامی ایران و آمریکا، چهره‌ای محتاط اما متفاوت به خود گرفت؛ جایی که بخشی از پول‌های حقیقی دوباره به سمت سهام حرکت کردند، اما خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت نشان داد ترس و تردید هنوز از بورس عقب ننشسته است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دومین روز بازگشایی بازار سرمایه پس از تعطیلی ناشی از تنش نظامی میان ایران و آمریکا، با فضایی محتاط، اما تا حدی متعادل دنبال شد؛ فضایی که در آن بخشی از سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت سهام حرکت کردند، اما همچنان سایه نگرانی و بی‌اعتمادی بر معاملات دیده می‌شود.

در بازار نقدی بورس، شاخص کل با افزایش ۳۵،۷۳۱.۰۶ واحد به ۳،۷۵۲،۲۰۹.۰۴ رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۹،۹۰۳.۷۲ واحد به سطح ۹۶۵،۲۵۱.۳۱ ارتقا یافت. ارزش کل بازار بورس به بیش از ۱۱۱ هزار و ۵۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و در مجموع ۲۲۲،۵۰۸ نماد در محدوده قرمز و مثبت معامله شدند، در حالی که حجم معاملات به حدود ۸۰،۵۵۹.۴۹۸ میلیارد تومان رسید.

در بازار نقدی فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد ۱۰۶.۲۲ واحد به سطح ۲۸،۴۹۴.۲۷ رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس بالغ بر ۱۵،۳۳۷،۳۴۴.۳۲۹ میلیارد تومان بود و ارزش بازار پایه نیز ۳،۸۷۵،۱۶۸.۹۹۵ میلیارد تومان ثبت شد. تعداد نماد‌های مثبت در فرابورس ۷۳،۱۳۶ بود و حجم معاملات به حدود ۴۹،۹۵۵.۷۹۲ میلیارد تومان رسید.

بررسی جریان نقدینگی در بازار، اما تصویر متفاوت‌تری از رفتار معامله‌گران ارائه می‌دهد. در حالی که در مجموع بازار حدود ۲۱۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی ثبت شد، بخشی از سرمایه‌ها همزمان وارد سهام و صندوق‌های سهامی شدند؛ موضوعی که از تغییر تدریجی نگاه معامله‌گران نسبت به روز نخست بازگشایی حکایت دارد.

آمار معاملات نشان می‌دهد گروه «سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی» با ورود بیش از ۴۲۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی همراه شده است. همچنین در بخش «سهام و حق تقدم» نیز حدود ۲۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران پس از شوک اولیه، دوباره در حال خرید سهام هستند.

صندوق‌های سهامی و مختلط نیز حدود ۱۸۵ میلیارد تومان ورود پول را تجربه کردند و صندوق‌های اهرمی با جذب بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی، در میان گروه‌های مورد توجه بازار قرار گرفتند.

علاوه بر این، نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار نیز با ورود نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی همراه شدند؛ مسئله‌ای که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد به نماد‌های بزرگ‌تر بازار باشد.

در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت امروز هم مانند روز قبل خروج نقدینگی را ثبت کردند. بیش از ۶۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌ها خارج شد؛ موضوعی که از تغییر مسیر بخشی از سرمایه‌ها از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت بازار سهام حکایت دارد.

با این حال، فعالان بازار معتقدند این تغییر رفتار هنوز به معنای بازگشت کامل اعتماد به بورس نیست و معامله‌گران همچنان با احتیاط بالا در حال تصمیم‌گیری هستند.

نسبت قدرت خریداران به فروشندگان نیز همچنان در محدوده منفی قرار دارد؛ نشانه‌ای که بیانگر برتری نسبی عرضه بر تقاضاست. همین موضوع باعث شده بازار با وجود سبزپوشی برخی نمادها، همچنان شکننده و حساس به اخبار سیاسی و اقتصادی باقی بماند.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند ادامه روند معاملات در روز‌های آینده تا حد زیادی به تحولات سیاسی، وضعیت نرخ ارز و میزان حمایت حقوقی‌ها بستگی دارد. در شرایط فعلی، بازار سهام وارد مرحله‌ای شده که هر خبر سیاسی می‌تواند مسیر نقدینگی و رفتار معامله‌گران را به سرعت تغییر دهد.