در چه صورت قیمت نان‌ دولتی گران می‌شود؟!

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف: تغییر نرخ نان تنها در صورتی مطرح است که دولت آن را به طرح کالابرگ اضافه و یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت کند.
قیمت نان‌های دولتی تغییر نمی‌کند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف: تغییر نرخ نان تنها در صورتی مطرح است که دولت آن را به طرح کالابرگ اضافه و یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت کند.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود برای واحدهای آزادپز قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی از ۱.۲ میلیون تومان به ۲.۶ میلیون تومان افزایش یابد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
17
پاسخ
نان رو هم نوسط کالابرگ از سفره ها حذف کنید ، تیتر خوب و با محتوای خطرناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
13
پاسخ
هورا نان گران نمیشود مرسی دمت گرم بابا
آب هم گران نشود "مشکل حل نداریم" و میتوانیم نان و آب بخوریم
البته دولتیش
فکر کنم شامل بقیه محصولات آردی نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
9
پاسخ
غیر ممکنه قیمت نان ثابت بمونه ، کالابرگی هم یعنی 100 هزار یارانه نان و یک میلیون تومان قیمت خرید نان در ماه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
14
پاسخ
پس این نون تافتون هشت هزار تومنیا که ما میخریم وارداتیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
8
پاسخ
یا ابوالفضل آرد از یک میلیون و دویست میشه دو میلیون و ششصد هزار تومن!اگه آرد رو از خارج با دلار آزاد بخریم ارزانتر در نمیاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
7
پاسخ
چ خبر خوبی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
3
پاسخ
در حرف تا عمل؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
6
پاسخ
واقعا همه چی جای افسوس داره اینطوری که نمی شه لااقل نون خشک را برای مردم بزارین
