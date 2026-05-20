به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف: تغییر نرخ نان تنها در صورتی مطرح است که دولت آن را به طرح کالابرگ اضافه و یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت کند.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود برای واحدهای آزادپز قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی از ۱.۲ میلیون تومان به ۲.۶ میلیون تومان افزایش یابد.