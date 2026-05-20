وضعیت برگزاری امتحانات در خراسانجنوبی مشخص شد
به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی مرتضوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس مصوبه شورای تأمین استان، آزمونهای پایان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه شورای تأمین استان پس از بررسی شرایط آموزشی، مدیریتی و اجرایی مدارس، و با هدف ایجاد انسجام در روند ارزشیابی تحصیلی دانشآموزان این مصوبه را تصویب کرده است، گفت: برگزاری حضوری امتحانات، سنجش دقیقتر و استانداردتر سطح یادگیری را امکانپذیر میکند و به مدارس در برنامهریزی آموزشی سال آینده کمک خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی درباره وضعیت آزمونهای پایه نهم، یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: تمامی دروس پایه نهم به صورت استانی برگزار خواهد شد و دو پایه یازدهم و دوازدهم به دلیل ماهیت نهایی بودن برخی از ارزشیابیها و حساسیتهای مرتبط با کنکور، تابع تصمیمات و سیاستگذاریهای وزارت آموزش و پرورش و مراجع کشوری هستند.
وی با بیان اینکه به محض نهایی شدن مصوبات ملی، زمان و شیوه برگزاری امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم نیز به مدارس اطلاعرسانی خواهد شد، گفت: دستورالعملهای اجرایی، شیوهنامههای نظارتی، و جزئیات کامل نحوه برگزاری امتحانات حضوری برای مدارس ارسال خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: از مدیران و عوامل اجرایی مدارس خواسته شده است تا تمهیدات لازم از جمله ایجاد محیط امن امتحانی، چینش مناسب دانشآموزان، رعایت استانداردهای برگزاری آزمون، و آمادگی کامل حوزههای امتحانی را در نظر بگیرند.
مرتضوی با دعوت از دانشآموزان برای برنامهریزی مناسب جهت آمادگی هرچه بیشتر برای امتحانات خرداد و همکاری اولیای محترم در ایجاد فضایی آرام برای فرزندان، یادآور شد: تمام تلاش آموزش و پرورش استان بر این است که فرآیند ارزشیابی پایانی دانشآموزان با آرامش، انسجام و دقت کامل برگزار شود.