قتل پیرزن توسط هووی جوانش

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ اوایل سال ۱۴۰۴ گزارش مرگ مشکوک مرد ۷۰ ساله‌ای به نام محمود در خانه اش به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران در محل، همسر مقتول به نام سوسن در توضیح ماجرا به مأموران گفت: حال همسرم بد شد و هرچقدر من و مسعود دوست خانوادگی مان تلاش کردیم که او را احیا کنیم، موفق نشدیم.

پزشکی قانونی پس از معاینه جسد در گزارشی، علت تامه مرگ را فشار بر عناصر حیاتی گردن اعلام کرد. همچنین در تکمیل گزارش آمده که آثار کبودی و ضرب دیدگی در برخی از نقاط بدن قربانی دیده شد. با این گزارش، سوسن و مسعود بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.

سوسن وقتی با گزارش پزشکی قانونی مواجه شد، ادعا کرد مسعود همسرش را به قتل رسانده است. در ادامه مسعود نیز در جریان بازجویی‌ها مدعی شد که خود سوسن همسرش را کشته است. با تکمیل تحقیقات، برای مسعود به اتهام مباشرت در قتل و برای سوسن به اتهام مشارکت در قتل عمدی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. اما در حالی که چند هفته به جلسه محاکمه مانده بود، از ندامتگاه خبر رسید که مسعود در اثر سکته جان باخته است. به این ترتیب سوسن به تنهایی پای میز محاکمه رفت.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه، دو پسر و یک دختر مقتول که از همسر اولش بودند، درخواست قصاص کردند. پسر بزرگ مقتول به قضات گفت: پدرم یک نظامی بازنشسته بود. او چند سال قبل سکته کرده بود و من و برادر و خواهرم مراقبش بودیم. البته خواهرم هم با او زندگی می‌کرد. یک هفته قبل از جنایت، خواهرم برای انجام کاری به تهران رفته بود، اما وقتی برگشت، متوجه شد این زن (سوسن) با حضور در خانه پدرم وسایلش را جمع کرده و پشت در گذاشته و گفته من همسر پدرتان هستم. بلافاصله به خانه پدرمان رفتیم، اما سوسن اجازه نداد ما وارد شویم و می‌گفت حق ندارید دیگر به این خانه بیایید. بعد هم یکی از همسایه‌ها با من تماس گرفت و گفت پدرتان پیغام داده که به در خانه نیایید، چون سوسن آدم خطرناکی است و ممکن است برایتان دردسر ایجاد کند. چند روز بعد هم همین خانم با من تماس گرفت و مدعی شد پدرتان سکته کرده و مرده است. ما به هیچ عنوان گذشت نمی‌کنیم و خواستار قصاص او هستیم.

در ادامه سوسن به جایگاه رفت و گفت: چند ماه پیش از ماجرا، من و محمود با هم ازدواج کردیم. او مشکلات و بیماری اش را از من پنهان کرده بود. وقتی به خانه اش رفتم تازه متوجه شدم که او بیماری و مشکلات زیادی دارد. مدام در حال نظافت او و خانه اش بودم و بار‌ها سر این موضوع با او دعوا کردم. با این حال مثل یک پرستار از او مراقبت کردم.

پسر مقتول در واکنش به این اظهارات گفت: با اینکه پدرم سکته کرده بود، اما هوشیار و سالم بود.

قاضی از سوسن پرسید: روز حادثه شما کجا بودی؟ متهم گفت: برای انجام کاری به ورامین رفته بودم که مسعود با من تماس گرفت و گفت حال محمود بد شده. من هم به سرعت یک خودروی اینترنتی گرفتم و خودم را به خانه رساندم و دیدم او روی زمین افتاده و نفس نمی‌کشد. هرچه تلاش کردیم تا با کمک اورژانس به صورت تلفنی او را احیا کنیم، نتوانستیم.

قاضی سؤال کرد: مسعود چه رابطه‌ای با شما داشت؟ متهم جواب داد: مسعود هم دوست خانوادگی مان بود و هم خواستگار سابقم. من در بوتیک او در ورامین کار می‌کردم.

قاضی گفت: چرا روز حادثه به خانه شما آمده بود؟ سوسن گفت: مسعود به عنوان صاحبکارم با محمود آشنا شد و به خانه مان رفت و آمد داشت و در جریان مشکلات و اختلافات ما بود. محمود به من خرجی نمی‌داد و می‌گفت خودت کار کن و خرجت را دربیاور.

قاضی سؤال کرد: آثار کبودی و ضرب دیدگی روی بدن مقتول ناشی از چه بود؟ متهم جواب داد: او سکته کرده بود و در راه رفتن مشکل داشت و مدام به دیوار و زمین می‌خورد. البته چند باری هم با هم درگیر شدیم، اما اغلب او من را کتک می‌زد.

قاضی گفت: با توجه به وضعیت جسمی مقتول به نظر می‌آید بیشتر تو او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادی. از طرفی مشخص شده روز حادثه هیچ تماسی از طرف شما با اورژانس گرفته نشده بود.

متهم گفت: من با اورژانس تماس گرفتم، حالا علت اینکه شماره‌ام ثبت نشده را نمی‌دانم. من نقشی در قتل همسرم نداشتم و اصلاً در زمان مرگ محمود در خانه نبودم. اگر اتفاقی افتاده، کار مسعود بوده و من بی گناهم.

با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: در صورت فوت متهم اصلی (مسعود) قبل از صدور حکم، تکلیف پرونده از نظر قانونی چه می‌شود؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، با فوت متهم اصلی در هر مرحله‌ای از رسیدگی (حتی قبل از صدور حکم نهایی)، تعقیب کیفری متهم متوقف می‌شود و پرونده درباره او مختومه اعلام می‌گردد. با این حال، در صورتی که ادله کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، اولیای دم می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی، دیه مقتول را از اموال به جای مانده از متهم فوت شده مطالبه کنند. در این پرونده، فوت مسعود باعث شده فقط سوسن (به اتهام مشارکت در قتل) محاکمه شود و مسعود دیگر محاکمه نمی‌گردد مگر اینکه تحقیقات نشان دهد او به تنهایی مرتکب قتل شده بود که در این صورت پرونده برای او مختومه اعلام می‌شود.

(حقوقی) ۲: آیا سوسن می‌تواند صرفاً به دلیل حضور نداشتن در صحنه قتل، از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شود؟ خیر. مشارکت در قتل لزوماً به معنای حضور فیزیکی در صحنه جنایت نیست. بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کسی که به هر شکلی در وقوع جرم نقش داشته باشد (مانند طراحی نقشه، فراهم کردن مقدمات، تهیه ابزار، دادن اطلاعات، یا تحریک و ترغیب قاتل اصلی)، می‌تواند به عنوان شریک یا معاون جرم محاکمه شود. در این پرونده، اگر دادگاه احراز کند که سوسن با مسعود هماهنگ بوده، یا نقشه قتل را طراحی کرده، یا او را به کشتن همسرش ترغیب نموده است، حتی اگر در زمان قتل در خانه حضور نداشته باشد، به اتهام مشارکت در قتل محکوم خواهد شد.

(کارشناسی) ۳: چرا گزارش پزشکی قانونی در این پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است؟ از نظر کارشناسی پزشکی قانونی، گزارش کالبدشکافی و معاینه جسد یکی از مهم‌ترین ادله در پرونده‌های قتل است. در این ماجرا، پزشکی قانونی دو نکته کلیدی را مشخص کرده است: اول اینکه علت مرگ، فشار بر عناصر حیاتی گردن (خفه کردن) بوده است و دوم اینکه آثار کبودی و ضرب دیدگی در نقاط مختلف بدن مقتول دیده می‌شود. این گزارش ادعای سوسن مبنی بر مرگ طبیعی یا سکته را کاملاً رد می‌کند. همچنین آثار ضرب دیدگی نشان می‌دهد که مقتول قبل از مرگ مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است. کارشناسان پزشکی قانونی می‌توانند تشخیص دهند که آیا این جراحات با زمین خوردن (آنطور که سوسن ادعا می‌کند) همخوانی دارد یا ناشی از ضربات عمدی است.

(کارشناسی) ۴: نقش تماس با اورژانس در روشن شدن ابعاد پرونده چیست؟ از نظر کارشناسی پلیس، بررسی سوابق تماس‌های تلفنی (از جمله تماس با اورژانس ۱۱۵) یکی از اقدامات حیاتی در تحقیقات جنایی است. در این پرونده، مشخص شده که روز حادثه هیچ تماسی از طرف سوسن یا مسعود با اورژانس ثبت نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که آنها پس از وقوع قتل، هیچ تلاشی برای احیای مقتول نکرده‌اند و صرفاً مرگ او را به پلیس گزارش داده‌اند. این رفتار با ادعای سوسن که گفته با راهنمایی تلفنی اورژانس سعی در احیای همسرش داشته‌اند در تضاد است. کارشناسان معمولاً از این تناقض‌ها برای اثبات قصد مجرمانه و پنهان کاری متهمان استفاده می‌کنند.

(حقوقی) ۵: اگر سوسن به عنوان شریک جرم شناخته شود، مجازات او چه تفاوتی با مجازات قاتل اصلی (مسعود) دارد؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک در قتل عمد با مجازات مباشر جرم متفاوت است. مباشر قتل (کسی که مستقیماً مرتکب قتل شده) در صورت عدم گذشت اولیای دم، به قصاص محکوم می‌شود. اما شریک جرم (کسی که در طراحی، برنامه ریزی یا اجرای جرم نقش داشته، اما خودش مستقیماً قتل را انجام نداده) به حبس تعزیری درجه یک تا چهار (بسته به میزان نقش و تأثیرگذاری) محکوم می‌گردد. در این پرونده، اگر دادگاه تشخیص دهد که مسعود به عنوان مباشر، مرتکب قتل شده و سوسن تنها نقش مشارکتی (مثلاً طراحی نقشه یا فراهم کردن زمینه) داشته است، مجازات سوسن حبس طویل المدت خواهد بود. اما اگر ثابت شود سوسن نقش اصلی در طراحی نقشه داشته یا مستقیماً در قتل مشارکت داشته، ممکن است مجازات سنگین تری (نزدیک به مباشر) برای او در نظر گرفته شود.