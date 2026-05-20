قیمت انواع سکه در بازار امروز ۳۰ اردیبهشت
قیمت سکه امامی امروز با کاهش ۴۵۵ هزار تومانی، در نرخ ۱۹۰ میلیون تومان در معامله بود.
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز با کاهش ۴۵۵ هزار تومانی، در نرخ ۱۹۰ میلیون تومان در معامله بود.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۴۵۵ هزار تومانی، در نرخ ۱۹۰ میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۱۹۶ هزار تومانی، ۹۷ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی، ۵۳ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
در بازار امروز هر سکه گرمی نیز، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.
