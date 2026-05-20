سپاه: در صورت تجاوز به ایران، جنگ را جهانی میکنیم
به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تهدیدات اخیر دشمن بیانیهای صادر کرد.
متن این به شرح زیر است:
بسم الله القاسم الجبارین
وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻔﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ] ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ] ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﻨﺪ.
(آیه ١٢ سوره توبه)
دشمن آمریکایی صهیونی که از شکست های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام تواناییهای دو ارتش که پر هزینه ترین ارتشهای جهان هستند به ما حمله کردند اما ما همه ظرفیتهای انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم، اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقهای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید و نه در بیانیه های توخالی و صفحات مجازی.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
30/اردیبهشت/1405