صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سپاه: در صورت تجاوز به ایران، جنگ را جهانی می‌کنیم

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تاکید کرد:‌ تجاوز به ایران تکرار شود جنگ اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۳۵
| |
6635 بازدید
|
۹

سپاه: در صورت تجاوز به ایران، جنگ را جهانی می‌کنیم

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تهدیدات اخیر دشمن بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این به شرح زیر است:

بسم الله القاسم الجبارین

وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻔﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ] ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ] ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﻨﺪ.
(آیه ١٢ سوره توبه)

دشمن آمریکایی صهیونی که از شکست های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام توانایی‌های دو ارتش که پر هزینه ترین ارتش‌های جهان هستند به ما حمله کردند اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم، اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.

ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید و نه در بیانیه های توخالی و صفحات مجازی.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
30/اردیبهشت/1405
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه بیانیه بیانیه سپاه جنگ آمریکا جنگ منطقه ای جنگ رمضان
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد/ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند
حمله تند قالیباف به تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران
ادعای جنجالی نیویورک‌تایمز درباره احمدی‌نژاد
تاثیر محدودشدن اختیارت جنگی ترامپ بر جنگ با ایران
ژاپن و زنگ خطر «جنگ طولانی»
آخر این جنگ شرف می‌ماند...
تصاویر ماهواره‌ای از شدت نابودی تاسیسات فجیره امارات
بیانیه ستادکل نیروهای مسلح  در واکنش به اقدام اروپا
قدردانی سپاه از حضور ملت در انتخابات
بیانیه مشترک بانک‌ها در حمایت از سپاه
بیانیه سپاه پاسداران درپی شهادت سردار نائینی
رسانه‌های عبری: ایران تاکنون در نبرد پیروز شده است!
دست برتر ایران در جنگ مرهون اراده این شهید است
پیامدهای پرهزینه جنگ ایران برای آمریکا
بیانیه سپاه به مناسبت اربعین شهادت علی لاریجانی
آسمان آرام بود ؛ پس این ضربه‌ها از کجا می‌آمد؟
هشدار تبدیل جنگ منطقه‌ای به جنگ جهانی
تشکر فرمانده سنتکام از کشورهای عربی بابت جنگ با ایران!
هجوم به مرکز تجمع فرماندهان و افسران آمریکایی
بیانیه سپاه به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران
واکنش سپاه به انتشار اخبار ضد و نقیض از سوی دشمن
سپاه: پیوند با دولت ضامن تحقق ایران قوی است
تردد هرگونه کشتی "از و به" مبدا بنادر همپیمانان دشمنان از هر کریدوری ممنوع است
بیانیه سپاه پاسداران درباره فتنه آمریکایی -صهیونی
آمران، عاملان جنایت‌ها منتظر انتقام خون نوزاد سه روزه باشند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
89
88
پاسخ
احسنت، دست خداوند پشت و پناهتان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
19
125
پاسخ
خدا کند جنگ جهانییی بر علیه ایران نباشد
تخت روانچی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
48
52
پاسخ
موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
36
56
پاسخ
بحرین را به سرزمین مادری برگردانید ، امارات هم تکلیفش باید یک سره بشه ، این وضعیت دیگه قابل تحمل نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
34
46
پاسخ
احسنت ، خدا قوت بر پاسداران با غیرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
26
34
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
26
32
پاسخ
ما با جهان نخواهیم جنگید؛ بلکه جهودهای صهیونیست و بردگان تشکیلات متجاوز جفری اپستین را در سراسر جهان مورد ضربه مهلک قرار خواهیم داد.
فریبرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
14
پاسخ
ماشالله
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
16
پاسخ
خداوند یار و یاور نیروهای مسلح ایران باشد و ایران پیروز میدان در همه عرصه ها باشد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lOd
tabnak.ir/005lOd