شروط آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون استخدامی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص وضعیت و شروط برگزاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ (استخدام فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها)، سرایداران، معلمان مهرآفرین و همچنین تاثیر سهیمه‌ها و تاهل در ضرایب این آزمونها، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی فرهادی، گفت: مجوز آزمون استخدامی هر سال توسط دو دستگاه سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه امضاء و در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. این دو دستگاه یک مجوز دو امضایی را در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار می‌دهند که مجوزِ جذب می‌شود.

برگزاری آزمون استخدامی سرایداران و خدمتگزاران در سال جاری

فعلا زمان آزمون مشخص نیست

وی با بیان اینکه بعد از صدور این مجوز، جذب در چند وجه ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان، ورودی‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ورودی‌های آزمون استخدامی ماده ۲۸ صورت می‌گیرد افزود: امسال برای دومین سال هم آزمون استخدامی سرایداران و خدمتگزاران را خواهیم داشت، لذا تا هر دو امضاء به دست ما نرسد، اعلام عدد دقیق ممکن نخواهد بود، اما پیگیر موضوع هستیم.

شرط برگزاری آزمون استخدامی ماده ۲۸

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تقریبا مسئله ورودی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و جذب نیرو‌های خدماتی هم حل شده که به زودی بعد از صدور مجوز، جزئیات آن را اعلام می‌کنیم ادامه داد: آزمون استخدامی ماده ۲۸ نکته ظریفی دارد؛ این آزمون زمانی اعتبار پیدا می‌کند که بتوانیم اول مهر معلم از دل این آزمون استخراج کنیم و بخشی از کمبود معلم از این راه جبران شود، بنابراین آزمون استخدامی ماده ۲۸ باید به نحوی برگزار شود که مهر ماه معلم استخدام شده، سر کلاس درس باشد. اگر برای مهر نتوانند سر کلاس باشند برگزاری آزمون طی امسال هیچ دلیلی ندارد بنابراین تلاش ما این است که هرچه سریعتر مجوز‌ها صادر و بتوانیم آزمون را برگزار کنیم.

چرا ضریب سهمیه‌ها، تاهل و تعداد فرزند در آزمون‌ها تاثیر دارد؟

فرهادی در ادامه درباره تاثیر ضریب تاهل و تعداد فرزند که در آزمون استخدامی ملاک قرار می‌گیرد گفت: همه اینها براساس قانون است، قانونگذار این امتیاز را لحاظ و آموزش و پرورش مجری قانون است و نمی‌تواند قانون را در نظر نگیرد.

وی با بیان اینکه در همه آزمون‌های استخدامی چند قانون مانند سهمیه معلولان، سهمیه نخبگان و استعداد‌های برتر دانشگاه ملاک است افزود: قانونگذار اعلام کرده اگر کسی تعداد مشخصی سال را در آموزش و پرورش سابقه همکاری داشته باشد و تحت عنوان نیروی خرید خدمات یا نیروی حق التدریسی، آموزشیار نهضت سوادآموزی و ... فعالیت کرده باشد به تناسب تعداد سالی که خدمت کرده، ضریب مثبت به او تعلق می‌گیرد که شانس قبولیش را افزایش می‌دهد. این موضوع را نیز قانونگذار مصوب و به ما ابلاغ و مکلف به اجرای آن هستیم.

با تغییر وضعیت استخدامی «معلمان مهرآفرین»، حقوق آنها تغییر نمی‌کند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف معلم‌های مهرآفرین اظهار کرد: برای معلمان مهرآفرین مکاتبات زیادی با سازمان اداری استخدامی داشتیم که "کد مستخدم" برای آنها مشخص شود. معلمان مهرآفرین که اکنون در مدارس و مناطق به صورت استخدام پیمانی خدمت می‌کنند از نظر دریافت حقوق هیچ فرقی با معلمان دیگر ندارند یعنی اگر این افراد رسمی شوند، تغییری در حقوقشان ایجاد نمی‌شود. همچنین تمام حق و حقوق این معلمان را پرداخت می‌کنیم، اما مطلوب این است که هرچه زودتر رسمی و کار‌های ارتقای وضعیت استخدام آنها صورت و تسریع انجام شود.

فرهادی با بیان اینکه بنا به دلایلی این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده است گفت: یکی از دلایلی که این معلمان دارای کد نیستند این است که آزمون نداده‌اند، اما پیگیر موضوع هستیم و بطور کلی در خصوص نقل و انتقالات و دریافتی تفاوتی با سایر معلمان ندارند.