هشدار ناتو: نیروهای جدید به تنگه هرمز می‌آیند

یک فرمانده ارشد ناتو مدعی شد که اگر اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز تا ماه ژوئیه (تیر ماه) باقی بماند، این ائتلاف درباره اعزام نیرو فکر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق: این اظهار نظر که در نشست خبری با حضور فرماندهان نظامی ناتو در بروکسل مطرح شد، درحالی است که هنوز هیچ اجماعی بین متحدان حاصل نشده است.