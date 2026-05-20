قیمت شیر خام بالا رفت+ جزئیات جدید

بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
قیمت شیر خام بالا رفت+ جزئیات جدید

بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان تعیین شده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همچنین با توجه به اعلام قیمت شیر خام درب دامداری مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم صورت گیرد.

در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر تهیه دستورالعمل واحد برای صنایع تولید کننده محصولات لبنی جهت تنظیم بازار و رفع نارسایی های کنونی مورد موافقت قرار گرفت. 

همچنین مقرر شد انجمن صنایع لبنی نسبت به تهیه دستور العمل و ارائه آن به وزارت جهاد اقدام کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
46
پاسخ
هر چقدر بنیه و توان دارین قیمت ها رو ببرین بالا . سلام بر اتیوپی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اقتصاد اتیوپی بشدت رو به رشد هست.. جزو ده کشور صادر کننده گوشت گاو بدنیا هست و بزرگترین ناوگان هواپیمای ...مسافری قاره آفریقا رو داره...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
لطفا آدرس محله های فروش با این قیمت ها را

به ما اعلان بفرمایید
چون ما شیر تازه ، ماهشام را ۱۲۵ هزار تومان می‌خریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
30
پاسخ
تخم مرغ ها کوتاه آمدند و مرغها گاوها رم کردند ، خیلی در دسترس بودن حالا کلا در حال قهر کردنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
28
پاسخ
همچی بالا می‌ره ولی خو اعلام نمیکنید الان چرا شیر رو اعلام کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
21
پاسخ
هوز مفته! دویست تومش بکنید یی هویی خیال خودتون رو راحت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
25
پاسخ
بستنی 30 تومنی یهو شد 70 تومن ، بستنی سالار و مگنولیا و مگنوم شده 200 تومن ، یک زمانی بجه می گفت بابا دوچرخه میخام می گفتی تولدت برات می خرم، الان بستنی هم می خواد باید از زیرش در ری

با این افزایش قیمت مجدد سلام می کنیم بر کمبود کلسیم و سو تغذیه و نسل کوتاه قامت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
الان مجری ها میان از فواید کوتاه قامتی میگن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
15
پاسخ
دولت پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
11
پاسخ
سلام والله قیمت شیر خام بقران پایین من خودم دامدارم یه غذای ساده مثل یونجه کیلویی 40هزارکاه 20هزارجوکیلوی 50هزار بقیه هم بمونه کنارشیرخام الان امروز زد60هزاردربه دامداری شیرخام مارو35هزاربرمیدارن بخدا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ما که یونجه 60 هزار تومن و جو 70 هزار تومن میخریم به ولله ورشکست شدیم با این قیمتهای نهاده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تازه شیر خام شما رو 35 هزار برمیدارن کاش همون رو میدادن 120 هزار تومن ولی کلی آب و مخلفات میکنن توش اسمش دیگه شیر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
11
پاسخ
حداقل بگذارین یکماه از افزایش قبلی بگذره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
7
پاسخ
از واژه گرانی بی حد مرز استفاده نکنید
تعدیل قیمت و صرفه جویی در مصرف به همراه قیمت هوشمند مواد لبنی
تازه بعد از هر گرونی یک کاهش چشمگیر!!! هم داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
5
پاسخ
ای بابا شیر هم که سر رفت
