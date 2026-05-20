قیمت شیر خام بالا رفت+ جزئیات جدید

بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همچنین با توجه به اعلام قیمت شیر خام درب دامداری مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم صورت گیرد.

در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر تهیه دستورالعمل واحد برای صنایع تولید کننده محصولات لبنی جهت تنظیم بازار و رفع نارسایی های کنونی مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین مقرر شد انجمن صنایع لبنی نسبت به تهیه دستور العمل و ارائه آن به وزارت جهاد اقدام کند.