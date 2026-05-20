قیمت شیر خام بالا رفت+ جزئیات جدید
بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان تعیین شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همچنین با توجه به اعلام قیمت شیر خام درب دامداری مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم صورت گیرد.
در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر تهیه دستورالعمل واحد برای صنایع تولید کننده محصولات لبنی جهت تنظیم بازار و رفع نارسایی های کنونی مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین مقرر شد انجمن صنایع لبنی نسبت به تهیه دستور العمل و ارائه آن به وزارت جهاد اقدام کند.
هر چقدر بنیه و توان دارین قیمت ها رو ببرین بالا . سلام بر اتیوپی
ناشناس| |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
چون ما شیر تازه ، ماهشام را ۱۲۵ هزار تومان میخریم
تخم مرغ ها کوتاه آمدند و مرغها گاوها رم کردند ، خیلی در دسترس بودن حالا کلا در حال قهر کردنند
بستنی 30 تومنی یهو شد 70 تومن ، بستنی سالار و مگنولیا و مگنوم شده 200 تومن ، یک زمانی بجه می گفت بابا دوچرخه میخام می گفتی تولدت برات می خرم، الان بستنی هم می خواد باید از زیرش در ری
با این افزایش قیمت مجدد سلام می کنیم بر کمبود کلسیم و سو تغذیه و نسل کوتاه قامت
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
سلام والله قیمت شیر خام بقران پایین من خودم دامدارم یه غذای ساده مثل یونجه کیلویی 40هزارکاه 20هزارجوکیلوی 50هزار بقیه هم بمونه کنارشیرخام الان امروز زد60هزاردربه دامداری شیرخام مارو35هزاربرمیدارن بخدا
ناشناس| |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
از واژه گرانی بی حد مرز استفاده نکنید
تعدیل قیمت و صرفه جویی در مصرف به همراه قیمت هوشمند مواد لبنی
تازه بعد از هر گرونی یک کاهش چشمگیر!!! هم داریم
