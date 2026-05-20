رئیس جمهور کره جنوبی در پی بازداشت یک فعال شهروند کره‌ای توسط نیروهای اسرائیلی در کاروان کمک‌رسانی به غزه (ناوگان صمود)، بیانیه‌ای تند علیه اسرائیل صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ او در این بیانیه اعلام کرد:اسرائیل یکی از شهروندان ما را در شرایطی ناعادلانه و برخلاف قوانین بین‌المللی ربوده است.

او همچنین با اشاره به واکنش کشورهای اروپایی افزود: بیشتر کشورهای اروپایی می‌گویند ناچارند بنیامین نتانیاهو را بازداشت کنند؛ ما نیز باید تصمیم خودمان را بگیریم.