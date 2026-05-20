واکنش امارات به نشانه‌های توافق ایران و آمریکا

یک سایت صهیونیستی به نگرانی امارات نسبت به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و همچنین افزایش هماهنگی های امنیتی این کشور با تل آویو و سنتکام اشاره کرد.
سایت صهیونیستی والا گزارش داد، امارات طی روزهای اخیر هماهنگی های امنیتی عملیاتی خود را با ارتش رژیم صهیونیستی و سنتکام افزایش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، سران امارات تحت فشار شدیدی قرار دارند و نگران هستند ایران و آمریکا به توافقی برسند که در راستای منافع آنها نباشد.

وبگاه «میدل ایست آی» نیز روز گذشته به نقل از منابع آگاه آمریکایی فاش کرد که امارات و رژیم صهیونیستی در جریان سفر پنهانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شهر العین امارات در ۲۶ مارس گذشته، صندوق مشترکی را با هدف تأمین و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید راه‌اندازی کرده‌اند.

به گفته یکی از این منابع، این شراکت دفاعی جدید شامل همکاری در زمینه خرید مشترک سامانه‌های تسلیحاتی است و احتمال دارد امارات در تأمین مالی توسعه فناوری‌های ویژه سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نیز مشارکت کند.
 

امارات ایران آمریکا توافق ایران و آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
18
45
پاسخ
چندین سال پدر ما را درآوردید و ایران را هل دادید گوشه رینگ حالا این ماییم که انتقام میگیریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
امارات بای بای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
14
28
پاسخ
امارات هم دم دراورده
اسدی هستم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
15
29
پاسخ
امارات نیاز فوری به یه گوشمالی حسابی ر دارد و خواهیم داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
21
پاسخ
کدام توافق را میگویند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
17
پاسخ
جمهوری اسلامی و آمریکا به توافقی نمیرسند ولی در هر صورت امارات هم هیج نفعی نخواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
15
پاسخ
تمام کشورهایی که تحریمهای امریکا علیه ایران را اجرا کنند باید عبور انها تنگه هرمز تحریم شوند
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
5
16
پاسخ
بعد جنگ امارات و بحرین وجود نداره آخرین استان‌های ایران میشوند
