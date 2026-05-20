هشدار نارنجی برای تهران و چند استان

اگر اهل برنامه ریزی برای آخر هفته هستید یا نگران ترافیک عصرگاهی و سلامتی خود و خانواده‌تان بعد از کار هستید، این خبر را تا انتها بخوانید. سازمان هواشناسی از ناپایداری شدید جوی در نوار شمالی و مرکز کشور خبر می‌دهد که همزمان با وزش بادهای تند، کیفیت هوا را در چندین کلانشهر صنعتی به سطح ناسالم خواهد رساند.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ آخرین نقشه‌های پیش‌بنی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز شرایط جوی ویژه‌ای در نیمه شمالی و مرکز ایران حاکم می‌شود. بر این اساس، ساکنان استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین بخش‌هایی از مناطق قم، اصفهان و یزد باید منتظر آسمانی ابری و ناپایدار باشند.

در این مناطق، در ساعات مختلف روز، پدیده‌هایی نظیر رگبار پراکنده باران، غرش آذرخش (رعد و برق) و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای شود.

در سوی دیگر این پیش‌بینی، سازمان هواشناسی نسبت به کاهش محسوس کیفیت هوا در چند استان هشدار داده است. بر اساس تحلیل داده‌ها، آسمان بخش‌هایی از کرمانشاه، لرستان، همدان، قم، مرکزی، تهران، اصفهان، یزد، فارس و بوشهر غبارآلود خواهد بود. این وضعیت ناشی از ریزگرد‌ها یا آلاینده‌های محلی است که به گفته کارشناسان، کیفیت هوا را در این مناطق در سطح هشدار قرار می‌دهد.

علاوه بر این، استان‌های واقع در جنوب، جنوب شرق، شمال شرق و برخی نواحی مرکزی کشور نیز امروز تحت تأثیر وزش باد شدید قرار دارند. این وزش باد در بعضی نقاط با خیزش گرد و خاک همراه خواهد شد که انتظار می‌رود دید افقی را کاهش داده و کیفیت هوا را در این مناطق نیز به طور موقت پایین بیاورد.