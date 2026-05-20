توافق تاریخی آمریکا و اروپا!
اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا ژوئیه (تیرماه) سال گذشته با واشنگتن به توافقی دست یافت که بر اساس آن، تعرفه بیشتر کالاهای اروپایی ۱۵ درصد تعیین شد، اما نسخه نهایی متن توافق همچنان نیازمند تایید و نهاییسازی از سوی اتحادیه اروپا بود؛ موضوعی که موجب افزایش نارضایتی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، شده بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مذاکرهکنندگان پارلمان اروپا و نمایندگان کشورهای عضو تا دیروقت شب به رایزنی ادامه دادند و سرانجام چند ساعت پس از نیمهشب، از دستیابی به مصالحهای دشوار خبر دادند.
مایکل دامیانوس وزیر انرژی بازرگانی و صنعت قبرس که کشورش ریاست دورهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در بیانیهای با اعلام این توافق گفت: امروز اتحادیه اروپا به تعهدات خود عمل میکند. وی افزود: حفظ یک مشارکت باثبات، قابل پیشبینی و متوازن در دو سوی آتلانتیک، به نفع هر دو طرف است.
این توافق اتحادیه اروپا را در مسیر تحقق ضربالاجل تعیینشده از سوی رئیسجمهور آمریکا برای تصویب پیمانی قرار میدهد که در ترنبری اسکاتلند میان ترامپ و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، نهایی شده بود و امید میرود به بیش از یک سال تنش تجاری میان دو سوی آتلانتیک پایان دهد.
ترامپ هشدار داده بود در غیر این صورت، اتحادیه اروپا باید منتظر تعرفههایی «بسیار بالاتر» باشد. او پیشتر نیز وعده داده بود تعرفه خودروها و کامیونهای اروپایی را از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش دهد.
موج گسترده تعرفههایی که ترامپ پیش از توافق ترنبری اعمال کرد، از جمله عوارض سنگین بر فولاد، آلومینیوم و قطعات خودرو، اتحادیه اروپا را وادار کرده است روابط تجاری خود را در سراسر جهان گسترش دهد.
با این حال، اتحادیه اروپا نمیتواند روابط تجاری ۱.۶ تریلیون یورویی (معادل ۱.۹ تریلیون دلار) با ایالات متحده، بزرگترین شریک تجاری خود، را نادیده بگیرد.