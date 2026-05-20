شنیده شدن صدای انفجار در این مناطق تهران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد: امروز چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳، احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در محدوده باقرشهر و کهریزک وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این صداها ناشی از عملیات امحا و انفجار کنترل‌شده بقایای مهمات برجای‌مانده از دوران جنگ تحمیلی است که در قالب اقدامات ایمن‌سازی منطقه انجام می‌شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این انفجارها کاملاً کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.