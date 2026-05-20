آغاز ترافیک صبحگاهی در تهران

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از شکل گیری ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.
آغاز ترافیک صبحگاهی در تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی توصیه کرد: رانندگان فقط در شرایط اضطراری و در محل امن مجاز به استفاده از تلفن همراه هستند. البته، عابران پیاده نیز هنگام عبور از خیابان‌ها و تقاطع‌ها نباید از تلفن همراه استفاده کنند.

وضعیت ترافیکی پلیس راهور پایتخت
