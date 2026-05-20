این استان امروز تعطیل شد
اداره کل مدیریت بحران استان کرمان از تعطیل شدن ادارات شهرستان کرمان در امروز چهارشنبه به دلیل گرد و غبار و تداوم آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از اداره کل مدیریت بحران استان کرمان لحظاتی پیش اعلام کرد: با توجه به افزایش شاخصهای آلایندگی هوا و در راستای حفظ سلامت عمومی شهروندان، تمامی ادارات، دستگاههای دولتی و اجرایی در شهر کرمان، بخش مرکزی، شهداد و چترود امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه تعطیل است.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، نهادهای امدادی، خدماتی و نظامی همچنان فعال بوده و به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
بر اساس اعلام مدیریت بحران کرمان تصمیم گیری درباره تعطیلی در سایر شهرستانهای استان کرمان بر عهده فرمانداران هر شهرستان است.
گفتنی است اداره کل مدیریت بحران استان کرمان صبح امروز در اطلاعیهای از تاخیر دوساعته آغاز به کار ادارات شهرستان کرمان خبر داده بود.
