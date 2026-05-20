عراقچی: جنگ دوباره، متفاوت خواهد بود
وزیر خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس نوید شگفتی های بیشتر را در میدان جنگ داد.
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: ماهها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی دهها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار اذعان کرد.
اکنون بهطور رسمی تأیید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیرویی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پرآوازه F-35 را سرنگون کردند.
با درسهایی که آموختهایم و دانشی که به دست آوردهایم، مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتیهای بسیار بیشتری همراه خواهد بود.
