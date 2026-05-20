کد خبر: ۱۳۷۳۷۶۸
بازدید: ۵۴۰۱
نظرات: ۶

عکس: لباسی برای یک شروع زیبا

خیاطان در غزه با هنرمندی، لباس‌های قدیمی را برای عروس‌ها بازسازی می‌کنند تا در میان دشواری‌ها، امید و زیبایی را به جشن‌های ازدواج بازگردانند.

برچسب‌ها:
غزه فلسطین عکس مستند لباس عروس خیاط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۵
واقعا شروعش عالی هست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۱
بازسازی امید و زیبایی...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴
وای که چقدر تصورش وحشتناک روح های آسیب دیده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴
واقعا باید به این مردم آفرین گفت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹
آخه توی اون اوضاع عروسی دیگه کاریه ...
نون ندارن بخورن ، خونه ندارن ، حمام نیست ، دارو نیست ..... اون وقت میرن دنبال لباس عروس ؟!!!
پولشو از کجا میارن وقتی تمام شهر ویران شده و اصلا کسب و کاری نیست ؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
این بیچاره های مظلوم بازگشت به عصر حجر را به عینه دیدند !
