آمریکا گرفتار یک رئیسجمهور روانپریش شده است / استفاده ابزاری ترامپ از کشورهای عربی / امارات خود را وارد باتلاقی کرده که تبعات سنگینی برایش دارد
به گزارش تابناک، در حالیکه دونالد ترامپ طی هفتههای اخیر بارها مواضع متناقض و عقبنشینیهای آشکاری در قبال جمهوری اسلامی ایران از خود نشان داده، حالا ادعا کرده که به درخواست برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، قطر و امارات، حمله به ایران را به تعویق انداخته است؛ ادعایی که بیش از آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، بیانگر آشفتگی راهبردی واشنگتن پس از ناکامیهای اخیر در منطقه است.
در همین ارتباط، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد تند از رفتارهای ترامپ، او را «رئیسجمهوری روانپریش» توصیف کرد که به گفته وی، نهتنها علیه ایران بلکه علیه منافع و حیثیت خود آمریکا نیز عمل میکند.
علاءالدین بروجردی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در این باره، اظهار داشت: ملت آمریکا گرفتار یک رئیسجمهور روانپریش شده که عدم تعادل روحی، روانی و ذهنی او نه فقط در قبال جمهوری اسلامی ایران بلکه در قبال همه مسائل جهانی کاملاً مشهود است.
وی افزود: در همین مدتی که ترامپ در کاخ سفید حضور داشته، حتی کشورهای نزدیک به آمریکا نیز از رفتارهای او آسیب دیدهاند؛ بهطوریکه او کانادا را ایالت پنجاهویکم آمریکا خواند و ملت و مقامات این کشور را به شدت آزرده کرد؛ اقدامی که باعث شد برای نخستین بار شاهد فاصلهگیری رسمی کانادا از آمریکا و گرایش بیشتر این کشور به سمت چین باشیم.
بروجردی ادامه داد: ترامپ درباره گرینلند و برخی کشورهای دیگر نیز مواضعی اتخاذ کرد که در تاریخ آمریکا بیسابقه است و عملاً امروز خود او به عامل اصلی ضربه زدن به حیثیت آمریکا تبدیل شده است.
ترامپ تحت تأثیر رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد
- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در تحریک آمریکا علیه ایران تصریح کرد: رؤسای جمهور قبلی آمریکا هم تحت فشار رژیم صهیونیستی قرار داشتند، اما از حداقل درایت و دوراندیشی برخوردار بودند و تحت تأثیر این فشارها وارد جنگ مستقیم با ایران نشدند، اما ترامپ تحت تأثیر تحریکات رژیم کودککش صهیونیستی و شخص نتانیاهو قرار گرفت و نتیجه آن نیز شکست و ضربه سنگین برای آمریکا بود.
وی افزود: پایگاههای آمریکا در منطقه بهشدت دچار آسیب و انهدام شدند و سرمایهگذاری چند دهساله آمریکا برای تثبیت حضور نظامی در منطقه عملاً از بین رفت. همچنین ناو هواپیمابر آمریکا که نماد قدرت نظامی این کشور در جهان محسوب میشود، مجبور به عقبنشینی شد که یک سرشکستگی بزرگ برای ارتش آمریکا بود.
آمریکا حتی از امنیت خودش هم نمیتواند حفاظت کند
بروجردی با اشاره به نگرانی کشورهای عربی منطقه از رفتارهای آمریکا گفت: توافق آمریکا با برخی کشورهای عربی این بود که امنیت آنها را تأمین کند، اما این جنگ نشان داد آمریکا حتی قادر به تأمین امنیت خودش هم نیست، چه برسد به امنیت دیگران.
وی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی هر دو با مشکلات جدی و ضربات حیثیتی و مالی سنگینی مواجه شدهاند و در افکار عمومی جهان نیز بهعنوان متجاوز شناخته میشوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: امروز مطالبه افکار عمومی جهان از آمریکا این است که شکست خود را بپذیرد و خسارات جنگ تحمیلی را جبران کند. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پیروز این جنگ، بر تنگه هرمز اشراف کامل دارد و از این پس معادلات جدیدی در منطقه حاکم خواهد شد.
امارات همه خطوط قرمز را رد کرده است
بروجردی در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به شکلگیری برخی ائتلافهای جدید منطقهای پس از جنگ اخیر، اظهار داشت: امارات با میزبانی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جمله نخستوزیر و رئیس ستاد مشترک این رژیم، نشان داد که کاملاً در مسیر رژیم صهیونیستی حرکت میکند.
وی تصریح کرد: امارات همه خطوط قرمز را پشت سر گذاشته و خود را وارد باتلاقی کرده که قطعاً عواقب سنگینی برای آن خواهد داشت؛ مگر اینکه هرچه سریعتر در سیاستهای خود تجدیدنظر کند و اصول همسایگی را رعایت کند.
بهتر
خدا را شکر
اشتباه ایران این بود که امارات را به عنوان تضمینی برای پرداخت خسارت نگرفت.
بیماری او بدتر از روانپریشی است و خسارات سنگینی به جهان می زند
آخه مرد حسابی چکار به کانادا و گرینلند داری؟!