آیا کشتیگیران ایران به آمریکا میرسند؟
مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا ابراز امیدواری کرد تیمهای کشتی ایران روادید حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۳۷۱۸۲۳
13308 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ریچ بندر، درباره گفتگوی رییس فدراسیون کشتی ایران با نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی، درباره نگرانی بابت عدم صدور روادید برای تیمهای ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران جهت حضور در رقابتهای جهانی آمریکا ۲۰۲۶، اظهار کرد: ما امیدواریم تیم ایران بتواند برای این رویداد ویزا دریافت کند.
مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا تاکید کرد: بر اساس روح المپیک، امیدواریم این اتفاق رخ بدهد.
وی درباره این که آیا فدراسیون کشتی آمریکا برای صدور ویزای تیم ایران با وزارت خارجه آمریکا رایزنی میکند، پاسخی نداد.
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهر به میزبانی لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.
اگر ویزا نداد باید میزبانی امسال و سال اینده جهانی بزرگسالان ازش گرفته بشه.
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
