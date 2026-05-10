به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از بعدازظهر سه‌شنبه تا پنج‌شنبه (۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت) با نفوذ سامانه بارشی، افزایش ابرناکی، وزش باد شدید و در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

آسمان تهران، دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با کمینه دمای ۱۵ و بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۲ اردیبهشت) کمی ابری تا نیمه‌ابری، وزش باد و به تدریج افزایش ابر و افزایش باد از اواخر وقت، رگبار و رعدوبرق با کمترین دمای ۱۶ و بیشترین دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.