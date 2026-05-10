فوری/ صدای انفجار شدید در چابهار شنیده شد+ جزئیات

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش صدای یک انفجار شدید در شهر چابهار شنیده شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از علت یا محل دقیق انفجار منتشر نشده است.

طبق اعلام فرمانداری چابهار انفجار در چابهار مربوط به خنثی سازی مهمات عمل نکرده است.