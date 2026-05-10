فوری/ صدای انفجار شدید در چابهار شنیده شد+ جزئیات
دقایقی پیش صدای انفجار شدید در چابهار شنیده شد.
کد خبر: ۱۳۷۱۸۱۵| |
32310 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش صدای یک انفجار شدید در شهر چابهار شنیده شده است.
هنوز جزئیات بیشتری از علت یا محل دقیق انفجار منتشر نشده است.
طبق اعلام فرمانداری چابهار انفجار در چابهار مربوط به خنثی سازی مهمات عمل نکرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
دیگه مردم نسبت به خبرهای جنگ بی تفاوت شدن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
کپسول گاز
پاسخ ها
heidar| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
همین امروز فردا که جنگ دوباره شروع بشه البته تهدید به زدن زیرساختهای کشور کرده
اول تیتر اونچوری میزنی بعد پایینش مینویسی انهدام مهمات عملنکرده پس چرا دلشوره به جون ما میندازی
فرماندار چابهار در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد صدای انفجار ناشی از خنثیسازی مهمات عمل نشده ، میباشد. امیدواریم همینگونه باشد. با احترام: دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان.
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟